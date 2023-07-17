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地表最熱加州「死亡谷」達53.3度 直逼世界紀錄

地表最熱加州「死亡谷」達53.3度 直逼世界紀錄

編譯盧思綸 / 即時報導
地表最熱紀錄保持者「死亡谷」於當地時間17日達到53.3度，直逼世界紀錄56.7度大關。(Getty Images)
地表最熱紀錄保持者「死亡谷」於當地時間17日達到53.3度，直逼世界紀錄56.7度大關。(Getty Images)

英國衛報報導，北半球夏季甫揭開序幕，各地已陸續出現破紀錄氣溫。身為地表最熱紀錄保持者的「死亡谷」更不負盛名，於當地時間16日達到53.3度，直逼世界紀錄56.7度大關。同時，美國近1/3人口收到極端高溫警告。

美國死亡谷國家公園（Death Valley National Park）位於加州內華達州界，美國氣象局表示周日於死亡谷爐溪（Furnace Creek）測得高溫53.3度，而迄今世界紀錄最熱氣溫的56.7度出現在1913年7月，地點同樣是爐溪。

目前全球僅出現幾次54.4度以上的極端高溫，其中大部分測於死亡谷。

據世界氣象組織（World Meteorological Organization）極端紀錄負責人瑟維奈（Randall S. Cerveny）回覆信件所述，「長遠來說，全球暖化導致極端氣溫不斷升高且越來越頻繁。」

爐溪遊客中心（Furnace Creek Visitor Center）是園內人氣景點，戶外設有數位溫度計吸引不少遊客拍照打卡。周日下午中心測得54.4度，不過由於該溫度計是以金屬製成，顯示溫度會比實際更高。

高溫 加州 內華達州

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