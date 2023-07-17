前防長艾思博：台若縮短兵役 盟友恐質疑自衛決心

前國防部長艾思博。(美聯社資料照)

台灣義務役期是否再恢復為4個月成為2024選戰話題，前國防部 長艾思博指出，此舉將會對美國及全球支持台灣的人釋出錯誤訊號，讓外界質疑台灣民眾的自我防衛決心；唯有增強威懾能力，才能在與北京 或盟友的互動中取得較有利位置。

艾思博（Mark Esper）在前總統川普 （Donald Trump）任內擔任國防部長，去年7月曾率團訪台，期間建議台灣大幅增加國防預算，延長義務役期。他今天晚間與台外交部長吳釗燮一同接受TVBS Meeting Room視訊訪談。

主持人開場後不久，就請艾思博談談對國民黨總統參選人侯友宜曾拋出兵役恢復為4個月看法。艾思博以美國力挺烏克蘭為例強調，背後原因在於烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的領導風格，其次是烏克蘭人民，無論性別都願意拿起武器，為自己的國家而戰。

他指出，台灣如果反其道而行、縮短兵役，「美國民眾會自問，為什麼要派我們的兒女，為台灣的男孩和女孩而戰，而台灣人民卻不為自己的國家而戰」。

艾思博表示，他理解相關決策並不容易，「我知道政客都喜歡順應選民意見，我不討論內政」。

他援引最近加入北大西洋公約組織（NATO）的芬蘭為例說，芬蘭較比鄰的俄羅斯小得多，但實行強制徵兵，每年80%的年輕人都會參加軍演，台灣與中國相比也小；「我們關注這些國家，我們受到啟發，激勵美國及其他西方民主國家捍衛年輕的民主國家，因此我認為，在這方面釋出訊息，比其他事情都來得重要」。

至於台灣應增強軍備或與北京維繫較佳關係，何者才得以維繫國家安全。艾思博認為，中國、俄羅斯等專制政權將利用他者弱點，如果台灣增強自身實力，增加軍備庫存並更致力推動國防，與美國、日本等國建立更強大的聯盟網絡，將使台灣在談判桌上處於更有利地位。

艾思博重申去年訪台的立場，稱美國的一中政策需與時俱進。他指出，40年來，台灣和北京之間的實力高度失衡，北京擁有更強大的軍事力量及經濟規模，因此需要檢視美國的一中政策，確保能夠適應時代的需要；此外，美方降低戰略模糊，將能向北京發送更堅定的訊息，更表明美國願意支持台灣。

艾思博去年出版「一觸即發：一位非常時期美國國防部長的回憶錄」（A Sacred Oath: Memoirs of a Secretary of Defense During Extraordinary Times），內容對美中關係多有著墨。他表示，川普主政時期的重要成就之一，是在美國政府內部，「甚至可以說在整個國家範圍內」，形成中國是美國戰略競爭對手的共識。

如今川普將再次挑戰入主白宮，艾思博推測，川普若當選，最終將使美國退出北約、自韓國或日本撤軍，甚至可能削弱與台灣的關係，不利台灣、美國國家安全及全球穩定。