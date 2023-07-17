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摩根大通研究：美國人銀行存款比2019年大約多一成

記者顏伶如／即時報導
摩根大通研究所為摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank)的智庫機構。(路透)
摩根大通研究所為摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank)的智庫機構。(路透)

摩根大通研究所(JPMorgan Chase Institute)根據大通銀行(Chase Bank)900萬筆帳戶資料分析發現，雖然通膨導致物價上漲的現象持續已一年，美國民眾現在銀行存款帳戶裡的餘額，與2019年相比仍高出10%至15%。

不過，統計結果同時顯示，美國家庭在疫情期間攢下的花費，如今正在迅速支出，目前銀行帳戶存款餘額中位數是最近三年期間的最低點，比2021年4月高點相比，縮水大約41%，當時聯邦政府大手筆發放疫情紓困支票與退稅，讓美國民眾荷包充實不少。

華盛頓郵報17日報導分析，摩根大通研究所這份研究報告，有助於解答為何美國經濟能夠避開許多經濟學家預言的衰退：消費者在強勁勞動市場的支援之下，儘管通膨高漲、借貸成本提高之際，還是有能力維持消費。

從研究報告可以看出為何美國民眾對於經濟前景並不樂觀，主要原因就在於食物、房屋以及旅行開銷等價格都越來越貴。不少消費者反應說，銀行戶頭餘額一直降低，能夠恢復到一、兩年水準的希望非常渺茫。

摩根大通研究所所長惠特(Chris Wheat)說：「很明顯的，受到大規模公共健康事件以及聯邦政府以空前手段做出紓困因應等因素影響，民眾銀行帳戶多了很多錢。」

惠特表示，從一般家庭的角度來看，2020年已經過去頗久，但銀行帳戶豐厚的感受，到現在都讓人記憶猶新，在通貨膨脹底下，「我的錢變少了」的體驗變得更加強烈。

如今美國家庭的花錢與存款模式，已經逐漸恢復到疫情發生之前的狀況。惠特指出，經濟大衰退(Great Recession)到新冠疫情爆發的十年之間，民眾銀行存款其實非常一致，「現在我們又開始看到這種穩定模式」。

疫情 摩根大通 紓困

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