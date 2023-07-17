17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機

美國航空公司發表聲明說，以較低票價購買機票，卻打定主意沒有要搭乘所有航班，這種「隱藏目的地購票」違反美國航空規定。(美聯社)

某些消費者為了節省機票開銷，買機票時不訂直飛航班，而是挑選轉機路線，但轉機地點其實就是目的地，後段航程則直接放棄。航空公司近幾年開始整頓這種「棄程購票」(skiplagging)手段，「內幕新聞」(Insider)網站報導，一名17歲青少年被美國航空(American Airlines)抓到「棄程購票」，不但機票被取消，還被列入禁止搭機三年的黑名單。

北卡羅來納州 夏洛特(Charlotte)居民帕森斯(Hunter Parsons)日前接受媒體訪問時說，17歲兒子羅根‧帕森斯(Logan Parsons)要從佛羅里達州返家，因此訂了從佛州 葛恩斯維爾(Gainesville)起飛，經過夏洛特轉機，目的地為紐約市 的機票。

雖然目的地是紐約市，但羅根其實在夏洛特就能回家，不會搭乘從夏洛特到紐約市的航段。

帕森斯說，如果知道兒子後來的遭遇，當初就絕對不會用這種方式訂票。

「棄程購票」又稱「隱藏目的地購票」(hidden city ticketing)或「捨棄旅程購票」(throwaway)。帕森斯指出，過去五年到八年裡，購買機票時絕大多數都在Skiplagged網站購買「棄程機票」，花費比購買直飛機票節省許多，但這次是兒子第一次獨自搭機。

帕森斯說，兒子在佛州準備登機時，被機場人員查出持有北卡駕照，航空公司懷疑羅根購買的150元機票，實際目的地是夏洛特而非紐約市，進一步詢問之後把羅根帶到安檢室，後來羅根坦承確實沒有要搭乘前往紐約的航班。羅根機票被取消，家人緊急重新購買從佛州到夏洛特的400多元直飛機票，才讓他得以回家。

美國航空公司發表聲明說，以較低票價購買機票，卻打定主意沒有要搭乘所有航班，這種「隱藏目的地購票」違反美國航空規定。