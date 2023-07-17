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美國志工團為低收入民眾討回共計8400萬元減稅與抵扣

記者顏伶如／即時報導
美國志工團(AmeriCorps)為政府旗下官方機構。(取自(AmeriCorps官網)
美國志工團(AmeriCorps)為政府旗下官方機構。(取自(AmeriCorps官網)

CNN 17日報導，獨立聯邦機構美國志工團(AmeriCorps)指出，2023年報稅季節為低收入民眾共計討回8400萬元遭到忽略的抵稅、扣除額與減稅。

美國志工團新聞稿指出，2023年報稅季節期間，在全美130多個城市為11萬3000多名納稅人提供報稅服務。美國志工團成立於1993年前總統柯林頓(Bill Clinton)任內，全國志工人數高達500萬名。

每年報稅季節，美國志工團與全美各地非營利組織合作，確保低收入族群報稅時得到所有應享的減稅與抵扣。美國志工團發言人布里森(Jonah Bryson)對CNN表示，美國志工團通常每年為納稅人討回共計大約1400萬元，今年由於志工人數增加、在更多城市提供服務、服務地點增加且與更多非營利機關合作，因此報稅季節討回稅款創下新高。

美國志工團執行長史密斯(Michael D. Smith)對CNN指出，美國志工團協助民眾減輕稅務負擔已有20年歷史，為全國各地低收入家庭提供支援，「我們把錢放回擁有最迫切需求的民眾口袋裡」。

科羅拉多州非營利組織「聯合勸募會」(Mile High United Way)資深主任戴維斯(Nathan Davis)表示，報稅服務對低收入民眾來說有著迫切需求，也受到民眾感謝；2023年報稅期間在全州各地推出30個報稅服務站，其中有13個服務站如果沒有美國志工團大力支持則無法成立。

報稅 低收入 科羅拉多州

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