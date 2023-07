紐時：川普打算結合盟友在2025年擴張總統權

前總統川普。(美聯社)

紐約時報 17日報導,前總統川普 及盟友打算如果川普在2024年大選勝出,便將於2025年大幅擴張總統權,並限縮某些獨立聯邦機關權限;川普陣營的謀畫倘若成功,美國行政架構將因此出現變化,朝向中央集權發展。

川普先前已經表示,如果再度入主白宮 ,上台後將下令對拜登總統展開犯罪調查,還將讓「水門案」事件之後司法部不受白宮干預的獨立傳統畫下句點。

紐約時報分析,根據川普競選團隊宣傳政策提案以及消息人士訪問,川普及挺川人士的目標其實範圍更廣:希望更改政府部門權力制衡架構,讓總統掌握更多目前屬於聯邦機關的權限,並讓白宮得以對獨立機關做出政治干預。

消息人士透露,川普希望納入總統管轄麾下的獨立聯邦機關包括聯邦傳播委員會(Federal Communications Commission,FCC)、聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission,FTC)。

另外,川普想要恢復前總統尼克森(Richard Nixon)以來遭到國會禁止的「扣押」(impounding)預算手段,也就是國會雖然對某些計畫完成撥款,總統仍可出手擋下;川普打算撤銷數十萬職業文官的公務員任職保障,以便讓川普更容易開除阻撓政策推行的絆腳石;川普計畫在各個情報單位、國務院及國防部門展開肅清行動,剔除「仇恨我們國家的病態政治階級」。

曾在川普任內擔任白宮助理的麥金蒂(John McEntee)便是2025年擴張總統權計畫的參與者之一。麥金蒂對紐約時報說,川普調整聯邦政府的計畫是前總統羅斯福推出新政(New Deal)以來,規模最大的政府架構基本改造。

麥金蒂說,現行行政架構是自由派所設計,目的為了宣傳自由派政策,「既有架構功能無法推動保守派施政,對於個人權利保護不周,「徹底的制度改造是有必要的」。

川普任內白宮預算局(Office of Management and Budget,OMB)局長、現任極右派智庫「美國復興中心」(Center for Renewing America,CRA)主席伏特(Russell Vought)指出:「我們想做的是把獨立機關列出來,然後一舉拿下。」