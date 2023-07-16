加州遊民遭除草機輾斃分屍 死者頭骨、牙齒遺留現場 家屬控草率對待

加州27歲女遊民歲克莉絲汀．查韋斯躺在公園草叢深處休息，除草工友一時未察，駕駛曳引車和後拉式除草機輾過，她當場慘死。（取材自推特）

美國加州 驚傳公園遊民 慘遭除草機輾斃分屍的駭人憾事，死者父親重返事發地見「大塊遺骸」散落草坪，痛訴相關單位清理草率、輕視無家者，承諾攜手權益團體促成相關修法。

加州北部莫德斯托（Modesto）當地時間8日，27歲女遊民歲克莉絲汀．查韋斯（Christine Chavez）躺在公園草叢深處休息，除草工友一時未察，駕駛曳引車和後拉式除草機輾過，她當場慘死，身首異處。

肇事工友事後向警方表示，作業期間完全沒發現草叢有人，「輾過才注意到有具遺體」。事發後該名工友旋即報案，不過克莉絲汀明顯當場身亡。

死者父親接到消息前往事發地，沒想到女兒部分遺骸和衣物仍散落草坪，「我看到頭骨和牙齒，簡直怵目驚心」，氣得他當場報警。

其他家屬也質疑，是否因無家者身分才遭到相關單位草率對待？目前家屬已尋求人權團體協助，「我們希望促成相關修法，不讓類似憾事再度發生。無論是不是無家者，每個人都該獲得身為人應有的合理對待。」

事實上，這是莫德斯托第二度發生無家者因清除作業枉死的事故。2018年8月，1名加州交通廳（Caltransa）員工操作重型機具清理營地時，不小心壓死1名32歲女遊民香農・畢格利（Shannon Bigley）。

據芝加哥大 學研究顯示，無家者死亡率高出非無家者3.5倍。當地權益倡議團體執行長戴茲・馬丁尼斯（Dez Martinez）受訪時表示，「遊民晚上睡覺非常危險，你可能被侵犯、被捅或被殺。等到白天才能睡覺，光天化日下，車來人往，我能有什麼事？」