賓州暴雨洪水沖走車 至少5死 2歲和9月大姊弟失蹤

賓州在過去的周末遭遇40多年來罕豪雨，導致洪水暴發，造成輛汽車受困，至少5人喪命，2人失蹤。(取自電視台WPVI視頻)

賓州 在過去的周末因突然發生強降雨，導致洪水 暴發，造成輛汽車受困、多人失蹤；截至16日至少有五人不幸喪命、兩人下落不明，且東北部地區預計將持續出現強降雨。

賓州北部上馬克菲爾德(Upper Makefield)消防隊隊長布魯爾(Tim Brewer)在記者會上指出，災情從15日下午5時左右開始，洪水很快就淹沒了下水道、小河和溪流；預計45分鐘內降下了高達6吋至7吋的雨量。

「44年來，我從沒見過這種情況，」布魯爾說到，「水開始上漲時，速度快得驚人。」

布魯爾指出，共有11輛汽車在華盛頓渡口路(Washington Crossing Road)上因水位暴漲而受困，三輛汽車確認遭沖走；有八人從汽車中獲救，另有兩人是在霍夫斯溪(Houghs Creek)獲救。

華盛頓渡口(Washington Crossing)是上馬克菲爾德區內的一個非建制地方，人口不到5000人；國父喬治．華盛頓(George Washington)就是在1776年12月25日至26日，於這裡橫渡德拉瓦河(Delaware River)，發起翠登戰役(Battle of Trenton)，因此長年吸引大批遊客前來參觀。

16日，東北部降下豪大雨，康乃狄克州、紐約州、麻州、緬因州和鄰近州部分地區都發布洪水警報；估計長島 東部兩個小時內就降下5吋的雨量，估計光是紐約都會區在16日下午就有高達2吋的降雨量。

布魯爾16日記者會上證實，截至16日，確定有五名成年人喪命，但拒絕透露死者身分；緊急救援人員則指出，目前仍在搜索一對2歲和9個月大的姊弟。