路州化學工廠起火爆炸 居民就地在家避難、關空調

密西西比河河畔的一間陶氏化學公司廠房發生火警。（路透）

路易斯安納州 一間化學工廠起火引發爆炸，24公里外的房屋都能感受到震動，烈焰及濃煙竄入空中。緊急應變單位敦促附近數百居民待在屋內避難並關閉空調。

「華盛頓郵報 」（The Washington Post）報導，距離普拉克明（Plaquemine）不遠、座落在密西西比河（Mississippi River）河畔的一間陶氏化學公司（Dow Chemical Co.）廠房，於昨天晚間發生火警。

WBRZ電視台引述警方的話指出，昨晚9時30分左右在廠房偵測到6起爆炸。WAFB電視台則報導說，遠在24公里外的巴頓魯治（Baton Rouge）居民都可感受到住家搖晃。

普拉克明所在的伊貝維爾郡（Iberville Parish）官員告訴「時代瑣聞報」（Times-Picayune）及「紐奧良辯護報」（The New Orleans Advocate），起火點是處理易燃有毒化學物環氧乙烷（ethylene oxide）的廠區。

伊貝維爾郡警長史塔斯（Bret Stassi）表示，目前沒有人員受傷，該公司也已盤點所有工人情形。

距離化學工廠800公尺範圍內的約350戶居民，在夜間接獲於接下來數小時待在家中避難的通知。緊急應變官員表示，在陶氏化學公司及環境官員監測空氣中的有害物質期間，居民應暫時關閉空調和吊扇。

到了今天上午，伊貝維爾郡議會發布聲明指出，沒有偵測到任何危險物質，民眾可以外出。

陶氏化學公司今天在聲明中表示：「火勢已大幅減小，工作人員正努力將其撲滅。」陶氏化學也指出，將持續與州立環境官員以及第三方承包商共同監測空氣品質。

據美國職業安全與健康管理局（Occupational Health and Safety Administration）說法，即使只短暫接觸環氧乙烷，也可能導致肺損傷、嘔吐及腹瀉症狀，並稱長期暴露環氧乙烷者恐增罹癌風險。