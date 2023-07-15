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馬斯克：推特廣告收入下滑近50% 現金流仍為負

中央社／舊金山15日綜合外電報導
億萬富豪馬斯克。（路透）
億萬富豪馬斯克。（路透）

億萬富豪馬斯克今天表示，由於廣告收入下滑近50%、債務負擔沉重，推特的現金流依然為負。他3月時曾預估，推特現金流可於6月轉正。

路透報導，馬斯克（Elon Musk）在推特（Twitter）發文說：「需先達到現金流轉正，才能奢望其他的事。」

這再一次顯示出，馬斯克去年10月收購推特以來，各項激進的削減成本舉措不足以讓推特現金流轉正；這也暗示了，廣告客戶回籠的速度，未如他4月接受英國廣播公司（BBC）訪問時所說的那麼快。

在裁減了數以千計的員工並刪減雲端服務的開銷後，馬斯克曾表示公司2023年非債務性支出從45億美元減少到15億美元。但在馬斯克以440億美元收購推特並進行私有化轉型後，每年光是利息就達約15億美元。

目前還不清楚馬斯克提到的廣告收入下滑50%一事，所指的是哪一段時間。他曾預測推特2023年營收達30億美元，低於2021年51億美元的水準。

推特因未嚴格把關推文內容而招致批評，許多廣告客戶為了避免品牌與不當推文沾上邊，而停止在這個平台投放廣告。

馬斯克聘用前美國國家廣播環球集團（NBCUniversal）廣告部門主管雅克里諾（Linda Yaccarino）擔任推特執行長，顯示出推特雖致力於增加訂閱收入，廣告業務仍是公司的一大優先要務。

雅克里諾於6月初走馬上任，並已告訴投資人，推特打算著眼於影片、創作者和商業夥伴關係，並已與政治娛樂圈人士、支付服務提供者以及新聞媒體進行初步的溝通。

推特13日時並表示，為了讓更多創作者使用推特，卓越的內容創作者將可獲得廣告收入分潤。

推特 馬斯克 雲端

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