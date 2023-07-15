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美基督徒人數急降 超大型教會卻愈來愈多

編譯盧炯燊／綜合15日電
美國的超大型教會數目愈來愈多，主教堂將周日的布道直接傳送到各個分堂，並投射到巨大的LED屏幕上。(美聯社)
美國的超大型教會數目愈來愈多，主教堂將周日的布道直接傳送到各個分堂，並投射到巨大的LED屏幕上。(美聯社)

美國基督徒愈來愈少，但超大型教會愈來愈多。根據2020年疫情爆發前的調查顯示，美國基督教會人數急劇下降，每個教會平均僅65人，其中約三分之一是65歲或以上。同年另一項調查發現，有75%的大型教會規模持續擴大，吸引更年輕、更有活力、更多元化的信眾。

數據顯示，1970年全美約有50所超大型教會，到1980年時增長到150所、1990年300所、2000年600所、2005年翻倍至1200所，現在是1800所，自疫情爆發以來，這個趨勢未曾停止。

其中位於新澤西州的液態教會(Liquid Church)擁有6000名信眾，84%年齡在55歲以下，其中大多數年齡更不到35歲。信眾裡25%是西語裔，13%屬亞裔，8%是非裔。

液態教會不僅在新州，也是全國發展得最快的教會之一，其成功之處在於同化規模較小，更傳統的教會，它的7個分堂裡就有4所是合併而來。

其布道模式是，主教堂將周日的布道直接傳送到各個分堂，並投射到巨大的LED屏幕上，但每個衛星教堂都有自己的牧師、現場音樂及禮拜。

教會諮詢組織生命之路研究(Lifeway Research)指出，全國約70%的超大型教會已採用這種多堂點模式運作。

2007年液態教會的牧師盧卡斯(Tim Lucas) 表示，耶穌自稱是活水泉源，因此以液態命名，希望那些不再熱衷枯燥教會的人們，能夠感覺熱情，就如帶來純凈的水。

他又說，與一些傳統教會合併就像一場婚姻，歷史悠久但信眾不斷減少的老教會，與像液態教會這樣的年輕教會聯手，有變得擁有新鮮活力，使教會重生。

提供教會合併服務的諮詢組織The Unstuck Group負責人湯伯林(Jim Tomberlin)認為這是雙贏，通常合併是在教會衰落或牧師準備退休時實行的，就如「你需要一座建築，我需要一位牧師」，大教會增加信眾數量，而小教會的信眾得到一位出色的傳道人。

疫情 新澤西州 亞裔

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