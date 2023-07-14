眾院推法案解密「UFO紀錄」 兩黨議員力挺

一名國防部官員向國會議員解釋有關空中異常現象的影片；參院多數黨領袖舒默已推動國會組成委員會，解密有關不明飛行物體等的調查文件。(美聯社)

軍方最近公開一系列有關不明飛行物體(UFO)的影片，五角大廈 和情報機構解釋稱大多數事件僅是空中垃圾、中國間諜活動或氣象氣球，反而激發民眾更加濃厚的興趣，參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)推動國會組成委員會，解密有關UFO、外星事件的政府文件，目前兩黨皆有議員表示支持。

紐約時報報導，舒默提出的這項立法是年度國防政策法案的修正案，規定政府機構在300天期限內須整理不明現象紀錄，並提供給審查委員會。支持的共和黨參議員包括朗德斯(Mike Rounds)及魯比歐(Marco Rubio)。

審查委員會將編制九人，由拜登 總統任命但須經參院批准。據該立法，總統可以基於國家安全考量，延後委員會選擇公開的資訊，但法條會預設資訊應公開，且規定應公開的時間表。

這項立法望能減緩政府向大眾隱瞞重要訊息的擔憂，也提供打破UFO陰謀論的可能性，並讓委員會來推動訊息披露，同時保護敏感的情蒐方法。眾院 亦有望支持，因為眾院版本的年度國防政策法案周三已通過範圍較小的類似措施，推動五角大廈公布不明空中現象的相關文件。

在國會的壓力下，五角大廈和情報機構收集數百份報告，官員一再表示這些影片應不是外星人造訪的證據，且重申已經公布所有掌握的材料。

但很難確定政府有多少未公開的文件，舒默辦公室人員便說五角大廈近期的工作尚未公開，而且一些政府機構不願提供記錄，讓兩黨立法者都感到沮喪。國防部許多工作小組已在研究這些保密影片，官員們認為某些情況下公開資訊可能會洩漏機密級光學儀器和感測器的能力。

負責監督甘迺迪總統暗殺案文件發布的甘迺迪審查委員會(JFK Review Board)根據1992年立法來作業但並不完善，拜登政府雖有公開但亦扣留一些檔案。甘迺迪審查委員會依然強制推動公開數千頁的文件，而議員們相信UFO議題上也能如法炮製。