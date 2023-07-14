勞勃狄尼洛孫子吸毒過量亡 20歲「鴉片公主」供毒被捕

資深影星勞勃狄尼洛(左)女兒德瑞娜·狄尼洛(右)的兒子、19歲的李安卓疑因吸毒過量死亡，警方逮捕了涉案的一名女子。圖為勞勃狄尼洛和德瑞娜。(美聯社)

好萊塢資深影星勞勃狄尼洛(Robert De Niro)的19歲外孫李安卓 (Leandro De Niro-Rodriguez)2日被發現陳屍紐約曼哈頓公寓，疑似吸毒過量導致死亡，官方尚未確定死因。美國廣播公司(ABC News)引述執法消息來源報導，13日晚間，紐約市 一名20歲女子因涉及與李安卓死亡相關的毒品交易而被捕。

索菲亞·海莉·馬克斯(Sophia Haley Marks)被控一項分發及持有且意圖散布芬太尼(fentanyl)、阿普唑侖(alprazolam)的罪名，最重可判處20年監禁，她還另外被控兩項分發及持有且意圖散布芬太尼的罪名，兩項罪分別可判最多20年的徒刑。

消息人士稱，馬克斯在街頭上被稱為「鴉片公主」(Percocet Princess)，據信她曾販毒給李安卓。

本次逮捕屬於紐約市警察局、緝毒局、國土安全部聯合調查行動的一部分。

紐約南區聯邦檢察官威廉斯(Damian Williams)發布聲明表示，馬克斯涉嫌銷售含有芬太尼的假oxycodone藥片，馬克斯的假藥至少有一種被一名青少年購買並服用，該名青少年隨後疑似死於用藥過量，「本次逮捕行動至關重要，因為據信馬克斯知道這一藥物可致命，但仍繼續銷售這些藥物」。

芬太尼目前是美國18歲至49歲人群的頭號殺手，比癌症 、車禍或槍枝暴力還嚴重，是執法與公衛的危機與挑戰。

李安卓的母親德瑞娜·狄尼洛(Drena De Niro)3日在Instagram公布兒子的死訊，但並未提供詳細資訊。