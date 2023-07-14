參聯會主席密利：美應加速對台交付武器

參謀首長聯席會議主席密利。Getty Images

參謀首長聯席會議主席密利 （Mark Milley）今天表示，美國和盟國必須在今後幾年加速對台灣交付武器，以幫助台灣自衛。

路透報導，美國是台灣最重要的武器供應國。中國一再要求美國停止對台軍售，視軍售為美國向台灣開空白支票。

密利在訪問東京時向媒體記者說：「我們美國或其他國家協助（台灣）提升防禦能力的速度，我認為在未來幾年可能需要加快。」

密利表示，台灣需要如防空系統和能從陸地鎖定船艦進行攻擊的武器，「我認為提高台灣的軍事及防禦能力非常重要」。

隨烏克蘭 正與入侵的俄軍作戰，武器製造商紛將供應轉向烏克蘭，使台灣自去年便抗議諸如刺針飛彈等美國軍售交付延宕，問題也引起一些美國議員關注。

台灣國防部曾表示，今年的國防開支將聚於因應中國可能對台採取的「全面封鎖」策略，包括添補F-16戰機零件和補充武器庫存等。

中國去年8月於時任美國眾議院議長裴洛西訪台後，在台灣周邊展開圍台軍演、發射飛彈飛越台北上空、劃設禁飛禁航區，試圖模擬在戰爭中封鎖台灣。

台灣軍方將在月底舉行年度的漢光演習模擬反封鎖作戰；中國軍方近日則搶在漢光軍演前舉行海空聯合演訓。

密利表示當前美中關係處於極低點，近期像是美國國務卿布林肯與中共中央外事辦主任王毅 這類高層外交會談，對降低緊張升溫至關重要。

此外，密利表示美國也正評估是否需調整亞太的美軍駐地。目前亞太的美軍多集中於東北亞，包括駐韓美軍2萬8500人、駐日美軍5萬6000人。

密利說：「我們認真研究可能的替代駐地選項。」