我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡

廢止種族差別待遇 州檢長聯署發函警告全美百企業

參聯會主席密利：美應加速對台交付武器

中央社東京14日綜合外電報導
參謀首長聯席會議主席密利。Getty Images
參謀首長聯席會議主席密利。Getty Images

參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）今天表示，美國和盟國必須在今後幾年加速對台灣交付武器，以幫助台灣自衛。

路透報導，美國是台灣最重要的武器供應國。中國一再要求美國停止對台軍售，視軍售為美國向台灣開空白支票。

密利在訪問東京時向媒體記者說：「我們美國或其他國家協助（台灣）提升防禦能力的速度，我認為在未來幾年可能需要加快。」

密利表示，台灣需要如防空系統和能從陸地鎖定船艦進行攻擊的武器，「我認為提高台灣的軍事及防禦能力非常重要」。

烏克蘭正與入侵的俄軍作戰，武器製造商紛將供應轉向烏克蘭，使台灣自去年便抗議諸如刺針飛彈等美國軍售交付延宕，問題也引起一些美國議員關注。

台灣國防部曾表示，今年的國防開支將聚於因應中國可能對台採取的「全面封鎖」策略，包括添補F-16戰機零件和補充武器庫存等。

中國去年8月於時任美國眾議院議長裴洛西訪台後，在台灣周邊展開圍台軍演、發射飛彈飛越台北上空、劃設禁飛禁航區，試圖模擬在戰爭中封鎖台灣。

台灣軍方將在月底舉行年度的漢光演習模擬反封鎖作戰；中國軍方近日則搶在漢光軍演前舉行海空聯合演訓。

密利表示當前美中關係處於極低點，近期像是美國國務卿布林肯與中共中央外事辦主任王毅這類高層外交會談，對降低緊張升溫至關重要。

此外，密利表示美國也正評估是否需調整亞太的美軍駐地。目前亞太的美軍多集中於東北亞，包括駐韓美軍2萬8500人、駐日美軍5萬6000人。

密利說：「我們認真研究可能的替代駐地選項。」

密利 烏克蘭 王毅

上一則

全球逾56%海洋變色 美英學者研究：氣候變遷在搞鬼

延伸閱讀

政治巨風轉向 在美中資大鱷：中美快變陌生人

政治巨風轉向 在美中資大鱷：中美快變陌生人
中國跌下美國最大進口國寶座 美中脫鉤持續發酵

中國跌下美國最大進口國寶座 美中脫鉤持續發酵
連續27天飆破百…美國南方多地區熱到刷新紀錄

連續27天飆破百…美國南方多地區熱到刷新紀錄
15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車

15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車

熱門新聞

99大華超市。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店

2023-07-08 09:43
DoorDash外賣郎抱怨小費給太少當面對顧客罵髒話。(截取自TikTok)

顧客點20元披薩付5元小費 外賣郎嫌少罵髒話被炒

2023-07-07 13:42
正值壯年的潘發明遭員工夥同歹徒開槍射殺。(前員工提供)

FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手

2023-07-10 10:42
美國聯合航空一架由德州休士頓飛往荷蘭阿姆斯特丹的客機，在起飛後僅2小時便改降芝加哥歐海爾國際機場，原因是1名商務艙乘客點不到想吃的飛機餐而大鬧機艙。(路透)

想吃的餐點沒了…聯合航空商務艙旅客「大鬧機艙」被迫改降

2023-07-11 02:08
美國銀行(Bank of America)遭指擅自為客戶開戶、信用卡累積紅利拖欠不發、濫收俗稱「垃圾收費」(junk fees)的各種款項。(美聯社)

美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款

2023-07-11 11:04
蔡英文2019年過境紐約，在下榻飯店外，支持與反對雙方發生肢體衝突。(記者顏嘉瑩/攝影)

中國民主派挺蔡英文 遭北京海外布建警察站暴打

2023-07-09 10:46

超人氣

更多 >
台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民
染新冠？涉緋聞？秦剛消失 到底怎麼了

染新冠？涉緋聞？秦剛消失 到底怎麼了
紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明
纜車活春宮 情侶「空中激戰」3分鐘全都錄 完事還淡定聊天

纜車活春宮 情侶「空中激戰」3分鐘全都錄 完事還淡定聊天
「想減肥」丟了小命？貓王獨生愛女死因報告驚人

「想減肥」丟了小命？貓王獨生愛女死因報告驚人