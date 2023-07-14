我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白手起家富翁：累積財富的頭號方法簡單乏味

好萊塢演員工會大罷工：什麼讓16萬名演員停演？

姐姐患罕見疾病 弟弟為醫學研究募款挑戰非洲最高峰

記者張筠／華盛頓即時報導
雷德諾斯在科羅拉多州訓練，適應在空氣稀薄的環境下登山。（艾莉森提供）
雷德諾斯在科羅拉多州訓練，適應在空氣稀薄的環境下登山。（艾莉森提供）

華府16歲少年雷諾德斯(Hudson Reynolds)14日起行攀登有「非洲屋脊」之稱的吉力馬札羅山(Mount Kilimanjaro)，他的這項極限挑戰是為患有罕見疾病的姐姐提雅·皮扎里(Tia Piziali)加油打氣，同時募款推動該疾病的研究。

提雅今年20歲，她剛出生兩天就確診罕見的苯丙酮尿症(phenylketonuria, PKU)，目前僅有幾千人患此病，此病會阻礙身體消化蛋白質，因此提雅每天必須嚴格將蛋白質攝取控制在六克以內，「一碗義大利麵的蛋白質含量約為12克，因此我基本每天只能吃蔬菜、水果。」

在提雅17歲時，一種新藥物幫助控制她的疾病，但她仍不能像一般人一樣嘗試各種食物，「過量的蛋白質會損傷大腦，造成嚴重的偏頭痛、頭暈，可能癲癇發作，也可能出現多動症症狀等，影響智力和記憶力」，所幸這一切都沒有在她身上發生。

由於這種疾病非常罕見，醫藥界的研究並不完全，因此雷諾德斯決定貢獻己力，「姐姐無法像我們一樣享受感恩節、聖誕節，甚至不能過生日，她在學校也因此被欺凌，生活非常艱苦」，他決定挑戰吉力馬扎羅山，用行動支持提雅。

雷德諾斯為此訓練了數月，冬天負重在跑步機上行走數小時，夏天到美國各地徒步，包括到科羅拉多州在空氣稀薄的地方登山；母親艾莉森(Alison Reynolds)對兒子的挑戰非常緊張，「雖然他曾七次登上1萬多呎的高山，但2萬呎的挑戰並非易事。」

艾莉森也曾親自通過挑戰來為女兒募款，包括越野滑雪穿越挪威，挪威是首先發現此疾病的國家，她堅信未來數十年將有藥物或技術能治癒這種疾病。

提雅對弟弟的所作所為非常感激，也深受觸動，「他說他征服吉利馬札羅山所需要的毅力和勇氣，就像我每天與PKU抗爭所需要的精神一樣。我告訴他我永遠不能像他一樣征服大山，但他也鼓勵我，說他也無法想像如何面對PKU」，這讓姐弟倆的感情更深厚，也給雷德諾斯更多勇氣踏上征途。

雷德諾斯也向許多登山愛好者討教，「山頂溫度僅有華氏3度，必須做好禦寒準備，還要準備大量藥物，避免高原反應」，由於行程漫長，登頂的那天預計要凌晨出發，其他日子可能也要半夜三點起床。

雷德諾斯14日出發，登山預計六天，下山預計兩天，他此行目標募款20萬元(https://shorturl.at/vwLSY)，推動PKU的研究，目前已達成一半。

「很欣慰看到姐弟倆感情這麼好，雷德諾斯如此關心提雅，而她的疾病也鼓勵弟弟養成堅韌刻苦的性格，我們都很清楚她在過程中的掙扎，但很高興他們都把這段艱辛的日子內化」，艾莉森期待雷德諾斯平安歸來，也盼望他這次挑戰能鼓勵、安慰到同樣在病痛中的人們。

雷德諾斯為攀登吉力馬扎羅山訓練了數月，圖為他在科羅拉多州徒步。（雷德諾斯提供）
雷德諾斯為攀登吉力馬扎羅山訓練了數月，圖為他在科羅拉多州徒步。（雷德諾斯提供）
提雅(左)患有罕見的苯丙酮尿症，雷德諾斯(右)通過極限挑戰為此病的研究募款。（艾...
提雅(左)患有罕見的苯丙酮尿症，雷德諾斯(右)通過極限挑戰為此病的研究募款。（艾莉森提供）

蛋白質 義大利 聖誕節

上一則

說好的降至25元呢？禮來胰島素 無健保購藥最高330元

延伸閱讀

褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡

褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡
協助非洲8國種稻 南韓得到這些好處

協助非洲8國種稻 南韓得到這些好處
黃金時代買賣運送60萬非洲人 荷蘭國王為「奴隸制」歷史道歉

黃金時代買賣運送60萬非洲人 荷蘭國王為「奴隸制」歷史道歉
汪星人超前部屬 「用聞的」幫主人揪出乳癌

汪星人超前部屬 「用聞的」幫主人揪出乳癌

熱門新聞

99大華超市。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店

2023-07-08 09:43
DoorDash外賣郎抱怨小費給太少當面對顧客罵髒話。(截取自TikTok)

顧客點20元披薩付5元小費 外賣郎嫌少罵髒話被炒

2023-07-07 13:42
正值壯年的潘發明遭員工夥同歹徒開槍射殺。(前員工提供)

FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手

2023-07-10 10:42
美國聯合航空一架由德州休士頓飛往荷蘭阿姆斯特丹的客機，在起飛後僅2小時便改降芝加哥歐海爾國際機場，原因是1名商務艙乘客點不到想吃的飛機餐而大鬧機艙。(路透)

想吃的餐點沒了…聯合航空商務艙旅客「大鬧機艙」被迫改降

2023-07-11 02:08
美國銀行(Bank of America)遭指擅自為客戶開戶、信用卡累積紅利拖欠不發、濫收俗稱「垃圾收費」(junk fees)的各種款項。(美聯社)

美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款

2023-07-11 11:04
蔡英文2019年過境紐約，在下榻飯店外，支持與反對雙方發生肢體衝突。(記者顏嘉瑩/攝影)

中國民主派挺蔡英文 遭北京海外布建警察站暴打

2023-07-09 10:46

超人氣

更多 >
台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民
在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡

在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡
染新冠？涉緋聞？秦剛神隱18天 真實情況再受矚

染新冠？涉緋聞？秦剛神隱18天 真實情況再受矚
紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明
纜車活春宮 情侶「空中激戰」3分鐘全都錄 完事還淡定聊天

纜車活春宮 情侶「空中激戰」3分鐘全都錄 完事還淡定聊天