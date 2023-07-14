政治巨風轉向 在美中資大鱷：中美快變陌生人

萬向美國負責人倪頻。(特派員黃惠玲／攝影)

在美最大中資集團之一的萬向集團美國公司總裁倪頻13日表示，美中基礎情勢其實並沒有改變，但政治巨風卻突然吹往不同方向，導致企業經營面臨巨大挑戰，尤其佛羅里達州 與其他幾個州的新法令追著萬向跑，令人挫折，倪頻說，商業脫鉤一旦成為趨勢令人憂心，要去風險的首先必須強化雙方溝通，「去掉脫鉤」(de decoupling)。

倪頻擔任中美總商會22屆年度貿易會議座談主講人時，做了上述表示。他說，萬向美國公司成立於1994年，3、4年前中美旅行人數仍然非常多，但最新的數據顯示，美中航班僅剩以往的十分之一，雙方有限的互動，產生很多的擔憂，更幾乎變成互不了解對方的「陌生人」。

「這很令人挫折，2023年突然變成這樣，然而所有基礎理由(fundamental reasons)都沒有改變，但風卻已經往不同的方向吹，倪頻說，「此時挑戰性非常大的，很不容易經營商業」，他也提到，事實上，過去幾天萬向被追著跑，因為佛羅里達州以及其他幾個州的新法令，對其一些投資 進行限制，「你們想要我們怎麼做？這些投資都已經在那裡了，你要我們賣掉或出清？」

倪頻沒有清楚解釋是哪些法令對萬向帶來困擾，但萬向美國在2010年成立了房地產 部門，在芝加哥與美國多州都進行了龐大的房地產投資開發，佛州剛從7月1日起禁止7個國家公民在當地軍事設施的20英里範圍內購買土地、房屋等不動產，這些被點名的國家包括中國、俄羅斯、伊朗、北韓、古巴、委內瑞拉及敘利亞，其中中國公民的置業限制措施被延伸到全州所有範圍。法律規定，若有當地人向以上7國公民違規出售物業，將會受到重罰。

倪頻在講座中表示，一些問題的發生「如果不是商業的原因，那可能就是政治的原因」，如果企業沒有機會處理這些議題選擇放棄，並不會改變存在的基礎情勢，他說，「對付這股政治風向最好的方法，就是忽視」，因為你無法處理、無法管理，倪頻表示，從好的方面來看「大風終究會過去」。

講座中有人提問，很多人對政客感到挫折，要如何讓美國對中資更有投資吸引力，尤其疫情後已經看不到中資到美國投資的風潮，如何改善？倪頻說，缺乏雙方溝通、理解是目前最大的問題，現在商業界必須眼光放長遠，「而要做好計畫，必須先做好溝通」，如果雙方沒有溝通，就很難繼續。他舉例，之前萬向支持送此間學生到中國，還有增加民間交流等，都是很好強化溝通的方法。