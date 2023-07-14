連續27天飆破百…美國南方多地區熱到刷新紀錄

德州屋頂修繕工人喝水抵禦炎熱天氣。(路透)

從德州 、佛羅里達州到加州 南部的美國南部地區，至少華氏100度的高溫 將延續到下周。東南區域氣候中心(Southeast Regional Climate Center，SERCC)指出，截至12日為止，德州艾爾帕索(El Paso)已經連續27天溫度在華氏100度以上，打破1980年以來華氏百度高溫連續21天的紀錄。

CNN報導，具有危險的極度高溫在周末期間將更加惡化，美國西部地區的「熱蓋現象」(heat domes)威力將會增強；超過9000萬民眾居住地點已經發布高溫警報(heat alerts)。

東南區域氣候中心統計顯示，俄亥俄州楊斯城(Youngstown)、亞利桑納州土桑(Tucson)以及鳳凰城(Phoenix)同樣都是華氏100度以上氣溫連續出現27天，亞利桑納州卡薩格蘭德(Casa Grande)更是連續28天氣溫至少華氏100度。

華盛頓郵報14日報導，範圍橫跨東西兩岸的「熱蓋現象」是導致這波高溫的主因，拉斯維加斯、加州死亡谷(Death Valley)高溫都刷新紀錄，極度高溫連續數日不退的狀況則特別引人注意。

新墨西哥州洛斯威爾(Roswell)、德州米德蘭(Midland)都出現高溫持續天數打破紀錄的現象；截至目前為止，2023年當中破紀錄高溫連續天數中位數為14天，追平美國近90年來的最高紀錄。

國家氣象局(National Weather Service)鳳凰城分局形容，因為高氣壓系統而出現的「熱蓋現象」，威力強大在美國西南地區前所未見。

拉斯維加斯由於高溫強烈，氣象專家呼籲民眾上午9時至晚間6時之間最好避免在戶外停留，16日溫度估計將有破紀錄的華氏117度，入夜之後最低溫度估計也將在華氏90度左右。

CNN報導，國家氣象局指出，堪稱全球最高溫地點的加州死亡谷，16日可能出現華氏130度的高溫新紀錄；根據統計，地球上最高溫紀錄為華氏134度。