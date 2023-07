「紅色賭盤」作者沈棟國會作證：中國將在華美企當人質

「紅色賭盤」作者沈棟。(中央社)

著有「紅色賭盤」披露中國官場腐敗的前北京 市政協委員沈棟今天赴美國國會作證時警告,與中國作生意遊戲規則是由共產黨說的算,而且中共 可能將美國在華企業視為人質。

沈棟出席美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」(Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China)聽證會,談在華美企所面臨的風險。他指出:「中共將美國在華企業視為人質,可以為了達到自己的目的隨時利用。這是我在中國生意上的第一課:遊戲規則是由共產黨說的算。」

美國之音報導,沈棟曾被視為人脈最廣、政商關係最強大的中國商人之一。他和前妻段偉紅與時任中國國務院總理溫家寶家族關係密切,他不僅曾獲選模範企業家,還曾經擔任北京政協委員。隨著中國領導人習近平加大對國家和企業的掌控,沈棟在2015年選擇離開中國,移居英國,並著「紅色賭盤」(Red Roulette)一書。

沈棟說,他在中國經商所學到另一個教訓是:「在中國,沒有所謂的公平競爭環境。你要麼在政府的青睞下繁榮發展,要麼在不受青睞時滅亡。」他指出:「在中國,政治權力凌駕於一切之上。沒有法治(rule of law),只有以法而治(rule by law)。中共在中國的法律之上,習近平更是黨和國家的至高無上者。」

同場作證的風險管理服務公司「戰略風險」(Strategy Risks)研發長朗斯伯里(Piper Lounsbury)以及中國經濟發展獨立研究機構「中國褐皮書國際」(China Beige Book International)執行董事卡濟(Shehzed Qazi)都呼應了沈棟的看法,認為中國共產黨對美國企業及其消費者,甚至所有美國人,都製造了一個危險的商業風險環境。

朗斯伯里說:「許多有幾十年在中國工作經驗的企業高層開始意識到,(共產)黨的目標是為了促進北京方面所說的目的,即最終取代美國公司和企業,同時在短期內利用或征服這些企業。」

她又說,北京政府為了達到他們的目標,他們制定了一套國家發展戰略,靠竊取、脅迫、合併來獲取美國的技術、知識產權和數據。

中國政府最新修訂的「反間諜 法」在7月1日正式上路,最受到矚目的變動包括擴大了對間諜行為的定義,以及國安單位的執法權力,同時還要求郵政、電信及網路服務業者必須配合政府打擊間諜活動。這一調整引起不少在中國的外國企業的緊張和擔憂。

「美中戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格(Mike Gallagher)指出:「這些行為很難被忽視。我認為即使是一些在中國擁有最大市場份額的大公司,比如蘋果,也正在嘗試或至少開始實現供應鏈和製造基地的多元化,儘管這需要很長時間。」

他強調,必要的時候,國會必須採取立法措施來強制規範美國企業在中國的運作方式,才能強迫只偏重中國市場的美國企業「脫下金色眼罩」。