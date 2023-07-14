「紅色賭盤」作者沈棟國會作證：中國將在華美企當人質
著有「紅色賭盤」披露中國官場腐敗的前北京市政協委員沈棟今天赴美國國會作證時警告，與中國作生意遊戲規則是由共產黨說的算，而且中共可能將美國在華企業視為人質。
沈棟出席美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」（Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China）聽證會，談在華美企所面臨的風險。他指出：「中共將美國在華企業視為人質，可以為了達到自己的目的隨時利用。這是我在中國生意上的第一課：遊戲規則是由共產黨說的算。」
美國之音報導，沈棟曾被視為人脈最廣、政商關係最強大的中國商人之一。他和前妻段偉紅與時任中國國務院總理溫家寶家族關係密切，他不僅曾獲選模範企業家，還曾經擔任北京政協委員。隨著中國領導人習近平加大對國家和企業的掌控，沈棟在2015年選擇離開中國，移居英國，並著「紅色賭盤」（Red Roulette）一書。
沈棟說，他在中國經商所學到另一個教訓是：「在中國，沒有所謂的公平競爭環境。你要麼在政府的青睞下繁榮發展，要麼在不受青睞時滅亡。」他指出：「在中國，政治權力凌駕於一切之上。沒有法治（rule of law），只有以法而治（rule by law）。中共在中國的法律之上，習近平更是黨和國家的至高無上者。」
同場作證的風險管理服務公司「戰略風險」（Strategy Risks）研發長朗斯伯里（Piper Lounsbury）以及中國經濟發展獨立研究機構「中國褐皮書國際」（China Beige Book International）執行董事卡濟（Shehzed Qazi）都呼應了沈棟的看法，認為中國共產黨對美國企業及其消費者，甚至所有美國人，都製造了一個危險的商業風險環境。
朗斯伯里說：「許多有幾十年在中國工作經驗的企業高層開始意識到，（共產）黨的目標是為了促進北京方面所說的目的，即最終取代美國公司和企業，同時在短期內利用或征服這些企業。」
她又說，北京政府為了達到他們的目標，他們制定了一套國家發展戰略，靠竊取、脅迫、合併來獲取美國的技術、知識產權和數據。
中國政府最新修訂的「反間諜法」在7月1日正式上路，最受到矚目的變動包括擴大了對間諜行為的定義，以及國安單位的執法權力，同時還要求郵政、電信及網路服務業者必須配合政府打擊間諜活動。這一調整引起不少在中國的外國企業的緊張和擔憂。
「美中戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）指出：「這些行為很難被忽視。我認為即使是一些在中國擁有最大市場份額的大公司，比如蘋果，也正在嘗試或至少開始實現供應鏈和製造基地的多元化，儘管這需要很長時間。」
他強調，必要的時候，國會必須採取立法措施來強制規範美國企業在中國的運作方式，才能強迫只偏重中國市場的美國企業「脫下金色眼罩」。
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