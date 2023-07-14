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非處方Opill避孕藥失敗率僅7% 副作用是「不固定出血」

記者胡玉立／即時報導
食品藥物管理局13日批准了第一款也是唯一可以直接購買的免處方避孕成藥Opill。該藥品訂於2024年初上市，將在藥房；超市和網路銷售。(路透)
食品藥物管理局13日批准了第一款也是唯一可以直接購買的免處方避孕成藥Opill。該藥品訂於2024年初上市，將在藥房；超市和網路銷售。(路透)

食品藥物管理局(FDA)13日批准了一款無需處方即可銷售和購買的口服避孕藥；這款由愛爾蘭「百利高」(Perrigo)藥廠生產、品牌為Opill的避孕藥，是1960年美國推出口服避孕藥以來，第一款也是唯一可直接購買的非處方避孕成藥。該藥品訂於2024年初上市並在網路銷售。

FDA的決定獲美國婦產科醫師學會和美國醫學會等大力支持。專家表示，在美國墮胎愈來愈困難之際，擴大避孕選擇以避免意外懷孕，更形緊迫。2022年調查也發現，5000多位女性受訪者有77%贊成更方便地購買非處方避孕藥。

Opill又名「迷你藥丸」(mini pill)，原料為黃體素(progestin)；洛杉磯西達賽奈醫學中心(Cedars-Sinai Medical Center)計畫生育項目婦產科醫師海拉納(Katrina Heyrana)表示，該藥主要作用是讓子宮頸粘液變稠，精子更難進入子宮，同時防止排卵。

每盒Opill包含28粒藥丸，若每天同一時間不間斷服用，被認為對預防懷孕非常有效，失敗率約7%；研究顯示，僅含黃體素的避孕藥效果，比既有的非處方用品如保險套和殺精劑高；但避孕藥效果仍不如子宮內節育器或絕育手術。

海拉納表示，若確定自己未懷孕，可在月經周期內任何時候開始服用避孕藥。服用第一粒藥丸以後的48小時內就會開始避孕，這段時間內建議同時採取其他避孕方法。

FDA獨立科學諮詢小組成員稍早指出，與其他避孕方法相比，Opill副作用更少，風險更低。海拉納表示，最常見副作用是整個周期內發生出血現象，且出血模式不固定，「可能會讓人覺得很煩」。

藥商尚未透露Opill定價，價格能否負擔備受關注。非營利的避孕藥品取得倡議組織(Contraceptive Access Initiative)聯合創始人辛吉瑟(Dana Singiser)表示，「生殖醫護界首要任務是：確保那些難以取得醫療保險的消費者負擔得起非處方藥價。」

食品藥物管理局13日批准了第一款也是唯一可以直接購買的免處方避孕成藥Opill。...
食品藥物管理局13日批准了第一款也是唯一可以直接購買的免處方避孕成藥Opill。該藥品訂於2024年初上市，將在藥房；超市和網路銷售。(美聯社)
服用第一粒藥丸以後的48小時內就會開始避孕，每盒Opill包含28粒藥丸，若每天...
服用第一粒藥丸以後的48小時內就會開始避孕，每盒Opill包含28粒藥丸，若每天同一時間不間斷服用，被認為對預防懷孕非常有效。（Getty Images）

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