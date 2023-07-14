台積電鳳凰城廠蓋廠勞工憂 將因台灣勞工來美被裁員、減薪

台積電在鳳凰城半導體廠正展開第一階段興建工程，一些參與蓋廠的當地藍領勞工聲稱，正面臨減薪的壓力。圖為美國總統拜登去年12月出席台積電鳳凰城廠移機典禮時發表演說的資料照。（歐新社）

美國亞利桑那州鳳凰城獨立電視台Arizona's Family報導，台積電 在鳳凰城北部的半導體工廠正在展開第一階段興建工程，當地政壇都希望儘快完成蓋廠，但一些參與蓋廠的當地藍領勞工 現在聲稱，正面臨減薪的壓力。

台積電投資400億美元在鳳凰城興建的工廠，預定明年上線，當地政壇領袖都期盼能把更多高科技就業 帶回美國，希望趕快完成建廠工程。

今年稍早時，台積電宣布正從台灣引進勞工，加速建廠作業，但台積電並未確切說明將帶到美國的勞工人數，只說新增的勞工可能不會「影響」之前已參與蓋廠的上千名勞工。

但報導指出，最近好幾位消息來源都向Arizona's Family透露，覺得新勞工是要取代他們，或當成減薪藉口。

Arizona's Family詢問亞歷桑納州的聯邦參議員凱利（Mark Kelly）當前情勢，凱利表示，他更聚焦於工廠完工且運作時的高薪就業前景，「我已和台積電的美國執行長特別討論過這些工作，這很重要，因為這些工作是為亞利桑那州人創造的，他們正帶進一小群個人，進行一些訓練，這可能是你們在指涉的事，也有一些人對此施壓」。

Arizona's Family在12日尋求台積電評論，台積電也發布以下聲明回應：

在亞利桑那，台積電正在興建將成為美國最先進的半導體製造技術工廠，不只為我們得客戶建立美國產能，也對美國有益，能重新建立晶片製造的強韌。

基於我們正處於在一座精密設施處理所有最先進與精密設備的關鍵階段，我們需要針對台積電亞利桑那州廠蓋廠活動的特定技術專業，正暫時把擁有強力經驗的精選專業人才帶到亞利桑那州－也就是E-2簽證持有人－以支持這項作業，快速啟動這項計畫。截至目前，來到亞利桑那州的勞工數量還沒決定，但將只為這項特定計畫在亞利桑那州待上有限的時間，不會影響目前每天在廠址的12,000名勞工，也不會影響我們在美國的聘僱。

我們期望能加速這項專案，最終刺激經濟成果，創造上千個高薪工作，並且帶動亞利桑那州和全美國的創新。

台積電致Arizona's Family聲明