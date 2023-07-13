我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王毅會布林肯：阻止灰犀牛 處理黑天鵝 搬掉攔路虎

白宮外開車撞行人肇逃 1死1傷 死者為75歲華裔

WHO列阿斯巴甜「可能致癌物」美FDA：不同意這項分類

編譯徐榆涵／即時報導
世界衛生組織（WHO）、其轄下國際癌症研究機構（IARC）和聯合國糧食及農業組織（FAO）13日發布報告，確定代糖「阿斯巴甜」對人體可能致癌，但由於「證據有限」，因此不會改變每日的容許攝取量。（路透）
世界衛生組織（WHO）、其轄下國際癌症研究機構（IARC）和聯合國糧食及農業組織（FAO）13日發布報告，確定代糖「阿斯巴甜」對人體可能致癌，但由於「證據有限」，因此不會改變每日的容許攝取量。（路透）

世界衛生組織（WHO）、其轄下國際癌症研究機構（IARC）和聯合國糧食及農業組織（FAO）13日發布報告，確定代糖「阿斯巴甜」對人體可能致癌，但由於「證據有限」，因此不會改變每日的容許攝取量。

NPR報導，WHO營養與食品安全主任布蘭卡(Francesco Branca)在日內瓦舉行的記者會上表示，「我們的研究結果並不表明偶爾食用會對大多數消費者構成風險。」 稱主要是針對那些高度攝取無糖汽水或其他含有阿斯巴甜食物的消費者，因此在此發出警告，呼籲進行更多研究。

國際癌症研究中心（IARC）將致癌物分為四類，一類致癌物如砒霜、檳榔；二Ａ類致癌物如紅肉、加工肉以及二Ｂ類致癌物如泡菜、汽油；三類致癌物則是對人類致癌性或動物試驗致癌性證據不充分或有限的物質；四類致癌物則是缺乏證據支持具致癌性物質。阿斯巴甜被列入二Ｂ類致癌物。

但美國食品和藥物管理局（FDA）表示不同意這項分類，稱WHO將阿斯巴甜貼上「可能對人類致癌」的標籤，並不意味著阿斯巴甜實際上與癌症有關。

WHO將阿斯巴甜每日容許量（ADI）訂為每公斤體重40毫克，相當於一位體重60公斤的人，每天最多可以攝取2400毫克，大約12罐健怡可樂，遠高於大多數人的攝取量。

雖然WHO沒有修改可接受的每日攝取量，但布蘭卡表示，「我們只是建議適量就好」，如果人們將阿斯巴甜作為避免吃糖和控制體重的一種方式，那沒有好處可言。

根據2022年的一項審查顯示，對於甜味劑是否對長期體重管理有效尚無明確共識，WHO現在建議不要使用無糖甜味劑來控制體重。

致癌 WHO 癌症

上一則

降至25元承諾跳票？禮來胰島素 無健保購藥最高330元

延伸閱讀

中國企業瘋搶註「山河大學」 律師：難通過 網：這也行？

中國企業瘋搶註「山河大學」 律師：難通過 網：這也行？
中國救房市 延長建商貸款償還期

中國救房市 延長建商貸款償還期
代糖「阿斯巴甜」 WHO機構恐列可能致癌物

代糖「阿斯巴甜」 WHO機構恐列可能致癌物
丟垃圾學問

丟垃圾學問

熱門新聞

99大華超市。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店

2023-07-08 09:43
DoorDash外賣郎抱怨小費給太少當面對顧客罵髒話。(截取自TikTok)

顧客點20元披薩付5元小費 外賣郎嫌少罵髒話被炒

2023-07-07 13:42
正值壯年的潘發明遭員工夥同歹徒開槍射殺。(前員工提供)

FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手

2023-07-10 10:42
美國聯合航空一架由德州休士頓飛往荷蘭阿姆斯特丹的客機，在起飛後僅2小時便改降芝加哥歐海爾國際機場，原因是1名商務艙乘客點不到想吃的飛機餐而大鬧機艙。(路透)

想吃的餐點沒了…聯合航空商務艙旅客「大鬧機艙」被迫改降

2023-07-11 02:08
地質調查所指出，國內近半自來水遭「永久化學物質」汙染，民眾飲用有害健康。（Getty Images）

全國45%自來水含「有害」永久化學物 長期接觸恐致癌

2023-07-06 21:59
全美民眾壽命長短有著明顯差別，平均壽命最長的是亞裔女性的85.6歲，平均壽命最短則是非洲裔男性的66.7歲。(Pexels)

新聞周刊：美國民眾平均壽命長短，藍州紅州有差別

2023-07-07 10:39

超人氣

更多 >
61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？

61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？
5個日常習慣 摧毀你的膝蓋

5個日常習慣 摧毀你的膝蓋
12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢

12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢
在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡

在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡
歌迷縱身從演唱會舞台一跳「沒人接」 頭朝下墜地畫面曝光

歌迷縱身從演唱會舞台一跳「沒人接」 頭朝下墜地畫面曝光