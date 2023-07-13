WHO列阿斯巴甜「可能致癌物」美FDA：不同意這項分類

世界衛生組織（WHO）、其轄下國際癌症研究機構（IARC）和聯合國糧食及農業組織（FAO）13日發布報告，確定代糖「阿斯巴甜」對人體可能致癌，但由於「證據有限」，因此不會改變每日的容許攝取量。（路透）

世界衛生組織（WHO ）、其轄下國際癌症 研究機構（IARC）和聯合國糧食及農業組織（FAO）13日發布報告，確定代糖「阿斯巴甜」對人體可能致癌 ，但由於「證據有限」，因此不會改變每日的容許攝取量。

NPR報導，WHO營養與食品安全主任布蘭卡(Francesco Branca)在日內瓦舉行的記者會上表示，「我們的研究結果並不表明偶爾食用會對大多數消費者構成風險。」 稱主要是針對那些高度攝取無糖汽水或其他含有阿斯巴甜食物的消費者，因此在此發出警告，呼籲進行更多研究。

國際癌症研究中心（IARC）將致癌物分為四類，一類致癌物如砒霜、檳榔；二Ａ類致癌物如紅肉、加工肉以及二Ｂ類致癌物如泡菜、汽油；三類致癌物則是對人類致癌性或動物試驗致癌性證據不充分或有限的物質；四類致癌物則是缺乏證據支持具致癌性物質。阿斯巴甜被列入二Ｂ類致癌物。

但美國食品和藥物管理局（FDA）表示不同意這項分類，稱WHO將阿斯巴甜貼上「可能對人類致癌」的標籤，並不意味著阿斯巴甜實際上與癌症有關。

WHO將阿斯巴甜每日容許量（ADI）訂為每公斤體重40毫克，相當於一位體重60公斤的人，每天最多可以攝取2400毫克，大約12罐健怡可樂，遠高於大多數人的攝取量。

雖然WHO沒有修改可接受的每日攝取量，但布蘭卡表示，「我們只是建議適量就好」，如果人們將阿斯巴甜作為避免吃糖和控制體重的一種方式，那沒有好處可言。

根據2022年的一項審查顯示，對於甜味劑是否對長期體重管理有效尚無明確共識，WHO現在建議不要使用無糖甜味劑來控制體重。