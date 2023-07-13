63年來首次… 演員、編劇齊罷工 好萊塢恐「全面癱瘓」

美國演員工會（SAG-AFTRA）宣布加入美國編劇工會行列，將從台灣時間14日下午3時展開大罷工行動。（美聯社）

美國演員工會（SAG-AFTRA）宣布加入美國編劇工會行列，將從美西時間14日上午零時展開大罷工 行動，是近40年來首次美國影視演員罷工、63年首次演員和編劇一起罷工。

BBC報導，美國演員工會發動罷工，意味著16萬名演員將停止工作。大導演克里斯多福·諾蘭（Christopher Nolan）表示，罷工開始後，演員希里安墨菲（Cillian Murphy）和艾米莉布朗特（Emily Blunt）提前離開電影「奧本海默」（Oppenheimer）的首映會。

美國演員工會都要求增加工資和福利 ，並要串流媒體平台支付更多費用，以及要求保證他們的工作不會被人工智慧(AI)取代，但與主要代表好萊塢片商的電影電視製片人聯盟（AMPTP）的談判破裂，因此在經過全國董事會投票後，決定展開罷工。

SAG-AFTRA主席德瑞雪（Fran Drescher）強調，此次罷工是非常重要的時刻，發生在他們身上的事情，其他行業別也正在遭遇，怒批製片方回應演員擔憂的方式「充滿侮辱和不尊重」，無視演員對產業的巨大貢獻。

路透報導，AMPTP表示，他們對於演員工會的決定感到失望，強調他們所提供的最低工資漲幅是近35年來最高幅度，並大幅增加退休金 和健保繳款上限，以及其他各種福利。

美國編劇工會自5月2日以來便一直在進行罷工，要求提高工資和工作條件。這是美國編劇工會和美國演員工會1960年首次同時進行罷工。上一次美國演員工會罷工是在1980年。