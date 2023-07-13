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白宮外開車撞行人肇逃 1死1傷 死者為75歲華裔

記者胡玉立／即時報導
華府12日發生駕駛人駕車肇事後逃逸事件，一名華裔男子被撞死；由於車禍地點距白宮數條街口，治安單位如臨大敵。圖為2018年駕駛人駕車衝撞白宮路障後警方嚴加戒備。(Getty Images)
華府12日發生駕駛人駕車肇事後逃逸事件，一名華裔男子被撞死；由於車禍地點距白宮數條街口，治安單位如臨大敵。圖為2018年駕駛人駕車衝撞白宮路障後警方嚴加戒備。(Getty Images)

12日下午在白宮附近發生汽車駕駛肇事逃逸、造成一死一傷事件，美國公園警察局13日確認男性死者身分，為75歲、家住賓州費城的華裔黃賓(Bing Wong，音譯)。

當局表示，特勤局正領頭調查這起發生在華府西北第17街和憲法大道(Constitution Avenue)、靠近白宮橢圓形草坪(Ellipse)和華盛頓紀念碑的開車肇事逃逸事件，駕駛已被通緝。

特勤局指稱，12日下午1時30分左右，一輛藍色的2006年產Honda Accord因為註冊顯示已過期，在交通檢查站遭到身穿制服的特勤局官員攔截。汽車駕駛起初表示要停車，卻又加速開走、並闖了紅燈，在白宮附近不到一個街區的人行道上撞倒幾名行人後，加速逃逸。

被撞行人中，來自賓州費城的75歲男子黃賓送醫後不治，另外還有一名13歲女孩也在事故中受傷，目前正在醫院接受治療，據信無生命危險。

負責保護行政官邸及周邊安全的特勤局制服部門發言人梅海爾(Paul Mayhair)表示，特勤局官員當場沒有追捕這輛本田汽車，目前警方正在尋找這輛車，車牌號碼為8718BE。

華府機動車輛管理局網站顯示，同一車牌車輛有三張未繳納的超速罰單，截至12日已累計罰款720元。

該車最近一次違規發生在2022年8月，當時是在華府H街東北1300街區被發現超速16至20哩 /小時；另外兩張罰單一張在2022年1月，另一張在2021年4月，都是在華府東南超速11至15哩/小時。

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