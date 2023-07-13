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在TikTok直播手術過程 俄州整形醫師被吊銷執照

世界新聞網／即時報導
整形外科醫師凱瑟琳•格拉(Katharine Roxanne Grawe)因為在TikTok直播手術過程，被俄州吊銷醫師執照。(圖截取自推特)
整形外科醫師凱瑟琳•格拉(Katharine Roxanne Grawe)因為在TikTok直播手術過程，被俄州吊銷醫師執照。(圖截取自推特)

曾在TikTok上名氣不小的整形外科醫師凱瑟琳•格拉(Katharine Roxanne Grawe，又叫「Dr. Roxy」)，醫師執照在12日被俄亥俄州醫學委員會吊銷，原因是她曾在短視頻平台上面直播整形手術的過程，疑似對病人造成傷害。

早在2022年11月，俄州醫學委員會就已經暫停了格拉的醫師執照資格，但本周的最新決定，意味著她再也沒有資格在俄州行醫。

醫學委員會還表示，格拉放了太多的心思在她社群媒體的追蹤者上，沒有把她對病人的照顧放到第一位，而這種行為帶來了致命的錯誤。

格拉目前的TikTok帳戶已經改成私人，但在網友保存下來的她過去的視頻中可以看到，在手術過程中，格拉都會直接對著鏡頭講話，回答觀看直播的觀眾的問題，而她的病人就躺在鏡頭下的手術台上。

格拉做直播，讓她在手術過程中多次出錯。有一次，一位手術過程被格拉直播的病人，在手術之後的一個星期內被送去急救，疑似因為格拉在手術過程中讓病人腸道穿孔。這位病人腹部出現細菌感染，血液出現毒素，導致她失去了部分的大腦功能；另外一次，一個去做巴西臀提升術(Brazilian butt lift)和抽脂(liposuction)的病人，在手術之後的一天出現了嚴重的腹痛，需要再接受幾次胃部手術。

自從2018年開始，俄州醫學委員會就對格拉表達了她拍攝手術過程會產生的關於病人隱私的道德違規方面的顧慮；2021年，該委員會建議她去上關於醫生職業道德的課程。

整形外科醫師凱瑟琳•格拉(Katharine Roxanne Grawe)因為在...
整形外科醫師凱瑟琳•格拉(Katharine Roxanne Grawe)因為在TikTok直播手術過程，被俄州吊銷醫師執照。(圖截取自推特)

俄亥俄州 醫學 TikTok

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