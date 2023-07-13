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兩黨參議員提決議案 阻止任何總統讓美國退出北約

中央社華盛頓12日綜合外電報導
民主黨籍拜登總統一直是北約堅定的支持者。(路透)
民主黨籍拜登總統一直是北約堅定的支持者。(路透)

民主黨與共和黨參議員今天再次呼籲，會努力阻止任何總統讓美國退出北大西洋公約組織（NATO）。在此同時，北約領袖參加在立陶宛維爾紐斯（Vilnius）舉辦的峰會。

路透報導，這份聯合決議是國會做出的新努力，以預防總統在未經參議院批准下退出北約。

這項決議案寫道：「總統不得暫停、終止、廢除或撤回1949年4月4日於華盛頓簽署的『北大西洋公約』（North Atlantic Treaty），除非得到參議院2/3參議員的建議和同意，或根據國會法案行事。」

主要提案人包括外交和軍事委員會成員、民主黨參議員凱恩（Tim Kaine），以及情報委員會副主席、共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio），他也是外交關係委員會的資深成員。

近年來，這項議案已多次被提出，包括前共和黨籍總統川普任內，他曾說希望美國退出這個軍事聯盟。

此議案尚未獲得參議院的全數通過，但凱恩的助手指出，這項議案去年在外交關係委員會獲得兩黨大力支持，且有鑑於俄烏戰爭與北約擴張，預期將得到比過去更強力的支持。

現任民主黨籍拜登總統一直是北約堅定的支持者，並支持北約擴張以及與其他成員國合作，尤其在因應俄羅斯入侵烏克蘭的議題方面。他今天在北約峰會演講時，預期會讚揚北約在烏克蘭議題上的團結。

此次峰會包括北約－烏克蘭理事會（NATO-Ukraine Council）的成立會議。這個理事會將加強基輔與北約31個成員國的關係。

北約 參議員 民主黨

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