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華郵專欄作家：調高最低工資可能導致遊民增加

記者顏伶如／即時報導
華盛頓郵報專欄作家麥亞朵表示，最低工資調高可能反而導致無家可歸的遊民變多。圖為紐約街頭的一名遊民。(Getty Images)
華盛頓郵報專欄作家麥亞朵表示，最低工資調高可能反而導致無家可歸的遊民變多。圖為紐約街頭的一名遊民。(Getty Images)

華盛頓郵報專欄作家麥亞朵(Megan McArdle)13日撰文指出，最低工資是否調漲的辯論裡，某些人士主張即使雇主因為成本壓力不得不裁撤某些員工，但保住飯碗的勞工將可因為工資調漲而受益，然而最新出現的論述則指出，最低工資調高可能反而導致無家可歸的遊民變多，加州問題尤其嚴重。

麥亞朵指出，知名的日落大道(Sunset Strip)所在地西好萊塢市(West Hollywood)，從7月初開始最低時薪19.08元起跳，超過洛杉磯、舊金山最低時薪價碼。調高最低工資的贊成派人士認為，處於弱勢的勞工終於有機會改善生活水準，反對派則說，大量勞工將因此失業，物價也將因為最低工資調漲全面上揚。

她指出，聖地牙哥加大(University of California at San Diego)政治學教授希爾(Seth J. Hill)最近發表研究報告顯示，2006年至2019年間調高最低工資的城市，遊民人數大約增加10%，調薪幅度最大的城市，遊民人數增加越多，而且隨著時間增長，遊民問題更加惡化。

麥亞朵在專欄中寫道，有成癮症問題、心理健康問題、家庭狀況不穩定的族群最容易流落街頭，這些民眾最可能在雇主節省開銷之際遭到裁員。她說，遊民問題可能與住房供應不均較為有關，與勞動市場可能關聯較少，但在紐約州、加州等經濟狀況不錯的地點，即使發生某些昂貴的住房政策疏忽，遊民人數也不至於爆增才是，問題出在民眾突然之間變得一切都負擔不起，結果釀成危機。

她分析，令人憂心的是，許多政策問題盤根錯節，例如在不容易興建新屋的城市裡，房價一路飆升，政治人物受到壓力而被迫調高最低工資，但到頭來卻都沒能解決問題；處於經濟弱勢、瀕臨無家可歸邊緣的勞工則是想要搬走卻沒有能力可以離開。

遊民 勞工 加州

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