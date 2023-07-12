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德桑提斯：有機會也不當川普副手 副總統沒有任何權威

編譯潘勛／綜合12日電
佛州州長德桑提斯表示，就算有機會，他也不打算當前總統川普的競選搭檔。圖為德桑提斯5月間在愛阿華州出席共和黨活動。(美聯社)
佛州州長德桑提斯表示，就算有機會，他也不打算當前總統川普的競選搭檔。圖為德桑提斯5月間在愛阿華州出席共和黨活動。(美聯社)

參加共和黨總統提名選戰的佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)11日表示，就算有機會，他也不打算當前總統川普的副手，搭檔2024年選舉；德桑提斯說，副總統沒有任何權威。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，德桑提斯在廣播節目「眼下威斯康辛」(Wisconsin Right Now)表示，自己不是二號人物那種人，他寧可留任州長，原因在副總統沒有任何權威。

被問道他對競選搭檔的看法如何，德桑提斯表示，在此階段就想副手，未免有點托大；他表示自己到威斯康辛，只想贏得早期黨內初選戰，要先辦到這一點才行。

德桑提斯一直提升批評前總統川普的火力。在11日「馬克貝靈秀」(Mark Belling Show)上他對拜登總統及川普左右開弓，說他倆無法贏得郊區婦女票，他認為婦女們不僅「不支持拜登」，很不幸地對川普也極為不滿。

德桑提斯進而把佛州州民類比為全國選民，認為他的故鄉州是「全國縮影」，候選人必須取得很多種選民的支持，才能贏得州級官職。德桑提斯去年以二位數的差距贏得連任選舉。

川普選舉陣營發言人對德桑提斯的談話嗤之以鼻，表示他又不是萬人迷，德桑提斯不是「天選之人」，只是「一介凡夫」，在那兒酸溜溜，很難受，因為他的支持率跟他本人一樣渺小。

德桑提斯也表示，他會支持最後取得共和黨提名的人，即便是川普獲提名。

在全國民調，川普目前保持大幅領先其他共和黨對手，包括德桑提斯以及前副總統潘斯。

國家廣播公司新聞網6月民調結果指出，51%的共和黨全國初選選民視川普為首選，22%選德桑提斯，選潘斯的只有7%。

德桑提斯 川普 共和黨

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