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微軟：中國駭客入侵25組織電郵帳戶 含美國政府機構

中央社倫敦12日綜合外電報導
微軟今天表示，在一波主要針對西歐實體的大規模網路間諜活動中，與中國政府有關的駭客入侵了大約25個組織的電子郵件帳戶。據報導其中也包括美國政府機構。(美聯社)
微軟今天表示，在一波主要針對西歐實體的大規模網路間諜活動中，與中國政府有關的駭客入侵了大約25個組織的電子郵件帳戶。據報導其中也包括美國政府機構。(美聯社)

微軟（Microsoft）今天表示，在一波主要針對西歐實體的大規模網路間諜活動中，與中國政府有關的駭客入侵了大約25個組織的電子郵件帳戶。據報導其中也包括美國政府機構。

綜合路透與美聯社報導，微軟在網站上的聲明中表示，這個被稱為Storm-0558的駭客組織利用偽造驗證權杖，入侵使用Outlook服務的電子郵件帳戶。這項活動始於5月。

微軟並未提到哪些機構或政府組織受到入侵。

微軟負責安全事務的執行副總裁貝爾（Charlie Bell）在另一篇文章中寫道：「我們評估這個駭客組織將焦點放在間諜活動，例如進入電子郵件系統來收集情報。」

白宮國家安全會議（National Security Council）發言人霍奇（Adam Hodge）今天在一份聲明中表示，微軟的雲端安全性服務遭到入侵，「影響了非機密系統」，但沒有進一步說明。

霍奇指出：「官員立即連繫微軟，以找出源頭及雲端服務的弱點。」

「華盛頓郵報」（The Washington Post）在一篇報導中引述了美國官員的聲明，稱Storm-0558還入侵了與美國政府有關連的非機密郵件帳戶。

中國外交部發言人汪文斌表示，這項指控是為轉移對美國向中國進行網路攻擊的注意力。

中國駐倫敦大使館並未立即回應請求置評的電子郵件。北京當局往往否認進行由政府支持的駭客活動。

微軟 駭客 雲端

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