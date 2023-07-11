美參院版國防授權法案 強化美台軍事網路安全合作

美國聯邦參議院軍事委員會公布2024財政年度國防授權法案內容，法案呼籲美台軍事網路安全合作、協助台灣培訓軍隊，強化美台軍隊的可互操作性與訊息交流等。（本報資料照片）

美國聯邦參議院軍事委員會公布2024財政年度國防授權法案內容。法案呼籲美台軍事網路安全合作、協助台灣培訓軍隊，強化美台軍隊的可互操作性與訊息交流等。

參院軍委會6月下旬以24票贊成、1票反對，通過2024財政年度國防授權法案（National Defense Authorization Act, NDAA），法案將提供高達8768億美元的國防預算，其中包括「太平洋嚇阻倡議」（Pacific Deterrence Initiative）編列的91億美元。軍委會今天將法案正式遞交院會，並公布超過1000頁的法案完整版本。

法案涉及台灣的條文共4條，包括協助台灣培訓軍隊、諮詢與機構能力建設，以使台灣軍隊能進行分層防衛，包括不對稱防衛戰略，並加強美台軍隊的可互操作性與訊息交流，協助台灣進行後備軍力改革。

法案呼籲美台進行軍事網路安全合作，協調美國網路司令部與印太司令部與台灣對等官員接觸，以保護軍事網路、基礎設施與系統，對抗惡意網路活動，並利用美國商業與軍事網路安全技術與服務強化和防禦，並展開網路安全聯合培訓活動與演練。

法案要求美國國防部 長與國務卿遞交一份關於台灣軍隊吸收能力評估，對過去10年美國向台灣提供和批准交付的軍事能力進行評估。這裡所謂的吸收能力是指台灣的初始作戰能力，包括操作、維護、維持、部署和使用國防品項或服務以達到作戰效果。

此外，法案也要求美國國防部長、美軍參謀首長聯席會議主席與國家情報總監遞交一份全面分析中國對台灣持續軍事封鎖的風險與影響報告，評估中國可能的行動、中國可能對台灣進行持續軍事封鎖的績效與可能時間表、其他可能採取的脅迫行動，以及對台灣的影響和對美國本土的威脅與影響，以及美軍要進行的調整、美國合作夥伴與盟友在因應這類威脅與挑戰的作用等。

眾議院 軍委會6月下旬也通過眾院 版國防授權法案，眾院規則委員會（House Committee on Rules）今天也邀請6月底才率團訪台的眾院軍委會主席羅傑斯（Mike Rogers）與軍委會民主黨首席議員史密斯（Adam Smith）出席國防授權法案聽證會。

羅傑斯在證詞中表示，總統蔡英文在接見時提到台灣面臨來自中國共產黨不斷升級的威脅，日本與菲律賓也提到尋求加強與美國的國防夥伴關係，以因應日益嚴峻的中國侵略。中國構成的威脅是真實的，也是美國數十年來最緊迫的國家安全挑戰。

羅傑斯指出，2024財政年度國防授權法案的根本目標是嚇阻中國，加強美國與台灣和太平洋盟友的安全夥伴關係，保護美國軍事基地、關鍵基礎設施與學術研究免受中國侵害與間諜活動。

參眾議院軍委會完成各自版本的表決後，法案將分別送交兩院院會審議並表決通過。由於兩院版本不同，需透過協商取得最後版本，再交由兩院重新各自表決通過，才會遞交白宮由總統簽署生效。