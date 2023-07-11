世界OnAir／趣學中文 華裔媽為ABC小孩創辦雙語雜誌

「小枇杷」主編程靜。(程靜提供)

十二年前，程靜的小兒子剛出生，身邊好友向她提出了創辦一份專門給ABC的雜誌的想法。程靜覺得這是一個很好的主意。

「ABC(American Born Chinese，在美國出生的華裔 小孩)在美國的成長經歷有一定的特殊性，他們可能會孤獨，長大後也會有文化認同的困惑。如果在這事上盡我自己的一份力，我覺得挺好的。」

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幾個志同道合的家長，帶著陪伴華裔小孩成長的愛意，孕育了「小枇杷」雜誌，程靜則成為了雜誌的主編。程靜表示，給雜誌取名「小枇杷」，也符合華裔家長們對小孩子的期待，「因為枇杷黃皮黃心、中國特產、快樂陽光、甜美多汁。」

程靜是兩名在美國出生的華裔少年的媽媽，商科出身，但寫作一直以來都是她興趣所在。第二個孩子出生之後，程靜乾脆就成為了小枇杷雜誌和其背後非營利組織嘉樹出版社的主理人之一。除了刊物，嘉樹出版社旗下還有電台、雙語書APP以及線下讀書會，全方位給華裔家庭提供中文學習的環境。

翻開一期小枇杷雜誌，看得見編輯團隊的用心——雙語目錄、難詞注音、貼合ABC小孩生活情境的故事連載、雙語口語表達標註、給家長提供的伴讀輔助等；選材上面，從日常生活到傳統節氣和中國節假日，從古代文化典故和歷史人物到貼切中國時事的熱點，每期雜誌覆蓋不同的方面。程靜也強調，小枇杷與傳統的中文教材區別之處，就在於其靈活性和趣味度，相比以學習中文這門語言為主要目的，更專注於幫助小孩學習中國文化。

「創辦雜誌的時候我就強調，文化大於語言。通過這本雜誌，更重要的是讓小孩了解中國文化，而不是把中文學到什麼水平。」

「小枇杷」十周年慶，與編輯、老師和家屬合影。(程靜提供)

這種教育 理念，也貫徹在程靜自己家中。儘管身分之一是雙語兒童雜誌的主編，在教孩子學習中文上，她倒是顯得更加放鬆一些，有送孩子去中文學校，平時在家也是用中文溝通，但是評價小孩中文水平的時候笑說「孩子中文不錯，但不是特別突出」——這或許跟華裔家長在刻板印象下的「雞娃」形象大相徑庭。

程靜表示，小枇杷「不參與任何造成『內卷』的活動」。在她看來，美國華裔家庭勤勞上進，但也意味著孩子成長過程中面臨激烈的競爭，特別體現在對優異成績的要求上。相比之下，學習中文的優先級別也順勢降低，孩子靜下心來，通過閱讀一份雜誌去了解自己的文化，就成了難事。拒絕內卷，在程靜看來，等同於回歸養育孩子的根本——關注ABC的情感需求、心智健康、身分認知，「讓他們成為有文化底蘊的人」。

小枇杷雜誌關注的內容以及使用語言，讓其註定在美國會成為了一份小眾的雜誌，多年以來訂閱量一直保持在幾千份。但是這也是一份重要的、被華裔家庭信賴的刊物——在圖書館 、沉浸式中文學校和想要培養雙語小孩的華裔家庭，都有小枇杷的身影。一直以來，公眾捐贈支撐了小枇杷雜誌運營所需費用的一半，其中不少來自成長過程中受到過雜誌幫助，想要回饋的小讀者。雖然發行數量和團隊人數在有限的資金下難以擴張，但是程靜表示，目標是「盡量做到小而美，保持質量」，同時不改初心。

程靜表示，每一期雜誌的封底，都印著創刊的宗旨：增強華裔兒童作為少數族裔的自信心，培養他們寬廣的視角和開放的心態。「我希望他們能夠作為世界公民去思考問題，而不是作為『美國人』或者『中國人』。他們要認同美國文化和中國文化，還有對不了解的文化持有一種開放的心態，同時具備批判性思維，不被任何一種勢力洗腦。」