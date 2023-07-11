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曾檢舉拜登家族腐敗 知名智庫負責人被控替中國遊說

中央社華盛頓11日綜合外電報導
圖為拜登總統與兒子杭特(左)。(路透)
圖為拜登總統與兒子杭特(左)。(路透)

曾指控拜登總統之子杭特（Hunter Biden）貪腐的知名智庫負責人魯夫特（Gal Luft），今天遭司法部指控涉嫌為中國擔任非法代理人，並企圖仲介武器和伊朗石油的銷售。

根據法新社，紐約聯邦檢察官指控現年57歲的魯夫特參與「多項嚴重犯罪計畫」，魯夫特擁有美國與以色列雙重國籍，目前擔任智庫全球安全分析研究所（IAGS）所長。

魯夫特過去曾指控拜登家族涉入貪腐。共和黨政治人物表示，司法部對魯夫特的指控是企圖恐嚇關鍵證人。

魯夫特(圖)曾指控拜登總統之子杭特貪腐，今遭司法部指控涉嫌為中國擔任非法代理人。...
魯夫特(圖)曾指控拜登總統之子杭特貪腐，今遭司法部指控涉嫌為中國擔任非法代理人。(擷自C-Span)

檢察官表示，魯夫特「破壞美國的外國代理人登記法，通過前美國政府高級官員尋求推動中國政策。」

檢方聲明也說，魯夫特「擔任危險武器和伊朗石油交易的中間人，他就自己的罪行多次向執法部門說謊。」

檢察官表示，魯夫特2月因遭美國指控在賽普勒斯被捕，但他在保釋等待引渡期間潛逃，目前仍逍遙法外，司法部正在追尋他的下落。

魯夫特在「紐約郵報」（New York Post）上周發布的一段影片中表示，他在2019年向司法部和聯邦調查局（FBI）提供拜登家族與中國華信能源（CEFC）進行金融交易的證據。

共和黨參議員強生（Ron Johnson）指責政府企圖掩蓋事實。強生曾在福斯新聞（Fox News）表示：「他（魯夫特）掌握了大量訊息，但他們從未跟進。相反地，他們在賽普勒斯逮捕（魯夫特），讓他閉嘴。」

隨著拜登加強明年大選的攻勢，共和黨國會議員5月指責拜登家族利用與中國和羅馬尼亞公司的交易，牟取利益超過1000萬美元，儘管共和黨幾乎沒有提供任何相關證據。

共和黨人指責杭特利用他父親在前總統歐巴馬執政期間擔任副總統的影響力，在多個國家從事不法交易。

拜登 共和黨 司法部

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