暴雨引發洪災 佛蒙特州水壩恐怕撐不住

首府蒙特佩利爾(Montpelier)市中心區因為河水氾濫緊急關閉道路。(路透)

華盛頓郵報 11日報導，東北部暴雨在短短兩天裡，為佛蒙特州帶來等同兩個多月的9吋累計降雨量，首府蒙特佩利爾(Montpelier)市中心區因為河水氾濫緊急關閉道路，市府主管11日上午警告說，水壩恐怕快要撐不住，萬一水壩潰決，市區水患將更加嚴重，疏散路線已經被大水淹沒的社區岌岌可危。

國家氣象局(National Weather Service)警告，更多瞬間出現的暴洪(Flash floods)可能出現，民眾必須提高警覺。

貫穿蒙特佩利爾的威努斯基河(Winooski River)水位已經超過氣象單位預期的19.8呎，在10日深夜來到20.8呎，成為1927年佛蒙特大洪災 (Great Vermont Flood)以來最高紀錄。當年威努斯基河水位高達27呎，洪災喪生的84人當中還包括副州長。

蒙特佩利爾市府秘書長弗萊瑟爾(William Fraser)透過電郵對華盛頓郵報表示，目前水災嚴重，還無法估計損失多少，「可能有目前還不知道的人員死傷」。

華盛頓郵報報導，蒙特佩利爾市政府發表聲明指出，鄰近的賴茨維爾水壩(Wrightsville Dam)接近滿水位，儲水可能溢入北支河(North Branch River)，「從水壩完工以來，這種狀況從來不曾出現過，因此也沒有水壩損壞的前例」。

聲明中說，萬一水壩潰決，大量水流將灌入蒙特佩利爾，「目前的洪水災害將變得更加惡化」。

蒙特佩利爾市府官員說，受到洪災影響，如今疏散路線非常有限，受困災區的民眾可能必須到自家樓上避難。市府官員同時表示，目前正準備出動水上救災設備，民眾必須注意警察 局可能也因為洪災而淹水。