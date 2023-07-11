我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款

即使跟你要 這5種情況不用給小費

暴雨引發洪災 佛蒙特州水壩恐怕撐不住

記者顏伶如／即時報導
首府蒙特佩利爾(Montpelier)市中心區因為河水氾濫緊急關閉道路。(路透)
首府蒙特佩利爾(Montpelier)市中心區因為河水氾濫緊急關閉道路。(路透)

華盛頓郵報11日報導，東北部暴雨在短短兩天裡，為佛蒙特州帶來等同兩個多月的9吋累計降雨量，首府蒙特佩利爾(Montpelier)市中心區因為河水氾濫緊急關閉道路，市府主管11日上午警告說，水壩恐怕快要撐不住，萬一水壩潰決，市區水患將更加嚴重，疏散路線已經被大水淹沒的社區岌岌可危。

國家氣象局(National Weather Service)警告，更多瞬間出現的暴洪(Flash floods)可能出現，民眾必須提高警覺。

貫穿蒙特佩利爾的威努斯基河(Winooski River)水位已經超過氣象單位預期的19.8呎，在10日深夜來到20.8呎，成為1927年佛蒙特大洪災(Great Vermont Flood)以來最高紀錄。當年威努斯基河水位高達27呎，洪災喪生的84人當中還包括副州長。

蒙特佩利爾市府秘書長弗萊瑟爾(William Fraser)透過電郵對華盛頓郵報表示，目前水災嚴重，還無法估計損失多少，「可能有目前還不知道的人員死傷」。

華盛頓郵報報導，蒙特佩利爾市政府發表聲明指出，鄰近的賴茨維爾水壩(Wrightsville Dam)接近滿水位，儲水可能溢入北支河(North Branch River)，「從水壩完工以來，這種狀況從來不曾出現過，因此也沒有水壩損壞的前例」。

聲明中說，萬一水壩潰決，大量水流將灌入蒙特佩利爾，「目前的洪水災害將變得更加惡化」。

蒙特佩利爾市府官員說，受到洪災影響，如今疏散路線非常有限，受困災區的民眾可能必須到自家樓上避難。市府官員同時表示，目前正準備出動水上救災設備，民眾必須注意警察局可能也因為洪災而淹水。

洪災 華盛頓郵報 警察

上一則

查川普密件案 4個月燒900萬…193萬花在保護特別檢察官

下一則

曾檢舉拜登家族腐敗 知名智庫負責人被控替中國遊說

延伸閱讀

東北部「千年一遇」暴雨 紐約、佛蒙特至少1死

東北部「千年一遇」暴雨 紐約、佛蒙特至少1死
哈德遜河谷洪災 北線鐵路部分停運

哈德遜河谷洪災 北線鐵路部分停運
日九州最大暴雨至少2死 疏散41.5萬人

日九州最大暴雨至少2死 疏散41.5萬人
紐約州周末恐有暴雨 州府預警 北部可能洪災

紐約州周末恐有暴雨 州府預警 北部可能洪災

熱門新聞

99大華超市。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店

2023-07-08 09:43
DoorDash外賣郎抱怨小費給太少當面對顧客罵髒話。(截取自TikTok)

顧客點20元披薩付5元小費 外賣郎嫌少罵髒話被炒

2023-07-07 13:42
正值壯年的潘發明遭員工夥同歹徒開槍射殺。(前員工提供)

FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手

2023-07-10 10:42
海洋之門探險公司旅遊潛水器「泰坦號」6月18日載著執行長羅許（左）在內的5人前往鐵達尼號海底殘骸時發生內爆，許多令人瞠目結舌的內幕隨後陸續浮出檯面。資料照片。（美聯社）

泰坦號罹難執行長「曾找財務總監當駕駛」 她被嚇到速換工作走人

2023-07-05 08:07
地質調查所指出，國內近半自來水遭「永久化學物質」汙染，民眾飲用有害健康。（Getty Images）

全國45%自來水含「有害」永久化學物 長期接觸恐致癌

2023-07-06 21:59
全美民眾壽命長短有著明顯差別，平均壽命最長的是亞裔女性的85.6歲，平均壽命最短則是非洲裔男性的66.7歲。(Pexels)

新聞周刊：美國民眾平均壽命長短，藍州紅州有差別

2023-07-07 10:39

超人氣

更多 >
不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配

不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配
亞馬遜會員日11日零時起跑 43吋4K電視99元

亞馬遜會員日11日零時起跑 43吋4K電視99元
全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變
葉倫訪華宴9女經濟學者 2人身分被證實 網罵：美帝認證者

葉倫訪華宴9女經濟學者 2人身分被證實 網罵：美帝認證者
淚目…遭霸凌男孩挨家挨戶按門鈴 只為做「這事」

淚目…遭霸凌男孩挨家挨戶按門鈴 只為做「這事」