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最高法院助理幫薩多馬友向大學、圖書館推銷著作

記者顏伶如／即時報導
自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)。(美聯社)
自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)。(美聯社)

美聯社11日報導，自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)的最高法院助理團隊，經常向邀請薩多馬友演講的大學、圖書館推銷薩多馬友著作，助理薪水來自納稅人稅金，安排演講與推銷著作之間有著明顯關聯，助理則積極介入，其他政府機關都禁止公務員從事推銷行為，但由於最高法院並未訂定操守規範，基本上等於讓九名大法官自行裁量。

報導指出，69歲的薩多馬友出身紐約布朗士(Bronx)窮苦家庭卻進入最高法院的個人經歷，讓她成為許多大學、圖書館爭相邀請演講的重量級來賓，而薩多馬友過去幾年來發表的著作，許多大學則大手筆一口氣買下數百本，甚至數千本。

美聯社取得公開資料顯示，薩多馬友辦公室助理經常向邀請薩多馬友演講的公立機構推銷薩多馬友所寫的回憶錄或童書。薩多馬友2009年在歐巴馬總統任命之下進入最高法院以來，出版著作累計收入至少370萬元。

報導指出，薩多馬友最高法院助理的薪水來自納稅人稅金，卻屢屢為薩多馬友對外推銷著作，如此行為在其他政府機關都明令禁止，但最高法院卻沒有操守規範可管。

非營利政府監督組織「競選法律中心」(Campaign Legal Center)法律總顧問、前任國會道德辦公室(Office of Congressional Ethics)法律顧問派恩(Kedric Payne)指出，保護納稅人稅金遭到誤用的操守法則當中，禁止推銷是最基本的條款。

派恩說：「最高法院的問題在於，沒有人討論這樣的行為到底有沒有錯。」

最高法院對美聯社發表聲明表示，最高法院與大法官其助理團隊密切合作，確保遵守司法道德綱領。聲明中說，薩多馬友受邀參加出書活動時，助理根據觀眾人數多寡，向主辦單位建議訂書數量，以免期待有機會買書的與會者失望。

大法官 圖書館 布朗士

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