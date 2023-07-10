溫和長者形象破滅？拜登私下常爆粗口 助理不敢獨處

拜登總統塑造的公開形象是個愛吃冰淇淋的慈祥長者，但媒體報導他私下卻脾氣暴躁，經常用粗口吼下屬。(美聯社)

拜登 總統在公開場合精心塑造的形象為溫文儒雅、 輕聲表達觀點，喜歡飛行員墨鏡和冰淇淋的和善長者，但他的助理、白宮 官員可能不這麼想，他們說拜登私下脾氣暴躁，經常大爆粗口，部分幕僚甚至嚇得不敢單獨見他。

政治新聞網站Axios報導，拜登試圖在公開場合隱藏脾氣，但偶爾也會流露出來，像是去年1月他罵福斯新聞網(Foxs News)駐白宮記者杜西(Peter Doocy)「狗娘養的蠢蛋」，卻意外被麥克風收音。

私底下，高階、低階助理都逃不過拜登，一位政府官員說「沒有人是安全的」。目擊或親身經歷過拜登爆發的現任、前任拜登助手透露，他的咒罵包括「該死，你他X的怎麼會不知道？」、「別他X的對我胡說八道！」、「他X的滾出去」。一些助手嚇得不敢與拜登單獨會面，有些人甚至怕到拉同事做擋箭牌。

不過拜登通常不是反覆無常的發脾氣，而是進行「憤怒的審訊」，他會就各種事項盤問助理，直到他們答不出來；有些人認為拜登是一絲不苟，而另些人則說他故意想「難倒笨蛋」。助理們說，被總統吼叫已經成為他們之間的「入會儀式」：如果拜登沒吼過你，這可能表明他不尊重你。

也有一些拜登助理認為，總統的憤怒反映了他對幕僚的高度期望。拜登要求助理別用充滿縮寫詞的官腔用語，改用「很不白宮」的白話向他說明情況。他們說，「和拜登溝通」(Speaking Biden)是個特殊技能，可能需要數年時間才能學會駕馭他的喜怒無常，並預測他在簡報時會要求什麼資訊。

拜登任德拉瓦州 參議員時期的幕僚長考夫曼(Ted Kaufman)表示，拜登的盤問流程是為了弄清楚政策，並不是為了讓人們難堪，「大多數為他工作過的人都喜歡他的挑戰，並讓他們做出更好的決定。」

捍衛拜登的助理承認他可能很強硬，但也說他比許多政客更慷慨和有同情心，這也是為何這麼多的助理與拜登共事數十年的原因之一；甚至有些助理認為，拜登偶爾在公開場合發脾氣會更好，這樣可以緩解選民對這位80歲長者心不在焉、不適合擔任總統的擔憂。