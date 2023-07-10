我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

樹擋紐約天際線 他砍鄰居32棵巨木 復原得花150萬

葉倫：美國經濟衰退風險仍未排除

紐時整合「運動員」網站 運動部門走入歷史

中央社╱紐約10日電
紐約時報10日宣布裁撤運動部門，往後賽事、球員及聯盟動態將仰賴2022年收購的「運動員」網站報導。圖為紐時總部外觀。(中央社)
紐約時報10日宣布裁撤運動部門，往後賽事、球員及聯盟動態將仰賴2022年收購的「運動員」網站報導。圖為紐時總部外觀。(中央社)

紐約時報今天宣布裁撤運動部門，往後賽事、球員及聯盟動態將仰賴去年初以5.5億美元收購的「運動員」（The Athletic）網站報導，引發部分記者與編輯不滿。

紐時總編輯周看（Joseph Kahn）、副執行總編德瑞克（Monica Drake）在內部備忘錄宣布，體育線記者將轉任編輯室不同角色，公司暫無裁員計畫。此外，財經部門將貢獻人手報導運動圈金錢、權力面。

兩人在備忘錄寫道：「我們打算更直接關注獨特、深具影響力的新聞與深入調查報導，探討運動和金錢、權力、文化、政治與整體社會的交互關係。與此同時，我們將縮減編輯室的賽事、球員、球隊與聯盟報導。」

紐時運動部門原有逾35名記者與編輯，曾報導20世紀美國運動圈各大事件與重要人物，包括拳王阿里（Muhammad Ali）、自由球員制度誕生、叱吒女子網壇的威廉絲姊妹（Williams sisters）、高爾夫球名將老虎伍茲（Tiger Woods）、棒壇禁藥醜聞、職業美式足球腦震盪致命效應，如今走入歷史，是紐時近年重大變革之一。

此舉意味紐時將和去年1月斥資5.5億美元買下、編輯室分開運作的「運動員」體育新聞網站進一步整合。

以深度報導聞名的「運動員」網站擁有約400名記者、報導逾200個職業運動隊伍，人力充足，往後將提供紐時讀者大量賽事、運動員及聯盟報導，文章將首度刊登在紐時紙本，訂閱2個以上紐時產品的網路訂戶也將能閱覽「運動員」網站文章。

紐時表示，預計在秋季完成這波調整。

近年數位媒體興起，紐時運動部門開始縮編，與美國其他全國及地方報紙處境相同。在這過程中，運動在紐時紙本上失去單獨版面，比數欄消失，每隊也不見得都有隨隊記者。紐時去年收購「運動員」網站導致內部關係緊繃，職員早就預期運動部門時日無多。

近30名運動部門成員9日致函紐時發行人薩茲柏格（A.G. Sulzberger），斥責紐時收購「運動員」網站後撒手不管運動部門員工，要求公司更公開透明揭露計畫。

「運動員」網站2016年成立後大手筆網羅成名的記者與專欄作家，員工激增，今年首季虧損780萬美元，目標是2025年轉虧為盈。即使付費訂戶迅速成長，「運動員」網站仍在6月解聘近20名記者，且不再堅持每隊都要指派隨隊記者。

運動員 足球 紐約時報

上一則

紐約州和佛蒙特州南部部分地區 豪雨成災

下一則

樹擋紐約天際線 他砍鄰居32棵巨木 復原得花150萬元

延伸閱讀

明星代言太容易出事？Prada最新合作夥伴找上她們

明星代言太容易出事？Prada最新合作夥伴找上她們
從貿易到人權 紐時：葉倫中國行臨5難題 難有重大突破

從貿易到人權 紐時：葉倫中國行臨5難題 難有重大突破
紐時：葉倫訪中擬提「反間諜法」等敏感議題

紐時：葉倫訪中擬提「反間諜法」等敏感議題
措辭不當…紐時給出豁免學貸6方案 其中竟含「死亡」

措辭不當…紐時給出豁免學貸6方案 其中竟含「死亡」

熱門新聞

99大華超市。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店

2023-07-08 09:43
DoorDash外賣郎抱怨小費給太少當面對顧客罵髒話。(截取自TikTok)

顧客點20元披薩付5元小費 外賣郎嫌少罵髒話被炒

2023-07-07 13:42
海洋之門探險公司旅遊潛水器「泰坦號」6月18日載著執行長羅許（左）在內的5人前往鐵達尼號海底殘骸時發生內爆，許多令人瞠目結舌的內幕隨後陸續浮出檯面。資料照片。（美聯社）

泰坦號罹難執行長「曾找財務總監當駕駛」 她被嚇到速換工作走人

2023-07-05 08:07
卡車司機的「錢景」已不如疫情時期。(Pexels)

疫情消退卡車司機不再吃香 月薪兩萬縮水剩三千

2023-07-03 11:04
地質調查所指出，國內近半自來水遭「永久化學物質」汙染，民眾飲用有害健康。（Getty Images）

全國45%自來水含「有害」永久化學物 長期接觸恐致癌

2023-07-06 21:59
全美民眾壽命長短有著明顯差別，平均壽命最長的是亞裔女性的85.6歲，平均壽命最短則是非洲裔男性的66.7歲。(Pexels)

新聞周刊：美國民眾平均壽命長短，藍州紅州有差別

2023-07-07 10:39

超人氣

更多 >
Bruce是假富豪？被踢爆身價沒90億 世紀婚禮還讓李玟一手包

Bruce是假富豪？被踢爆身價沒90億 世紀婚禮還讓李玟一手包
糖尿病患吃水果 碰到這三種要小心

糖尿病患吃水果 碰到這三種要小心
FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手

FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手
9名女經濟學者與葉倫聚餐 遭中國網友批為「反賊」

9名女經濟學者與葉倫聚餐 遭中國網友批為「反賊」
心臟病是頭號殺手 50歲以上應培養這個護心習慣

心臟病是頭號殺手 50歲以上應培養這個護心習慣