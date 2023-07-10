脫口秀女演員 控告Meta與OpenAI侵害著作權

脫口秀喜劇演員莎拉席佛曼。(路透)

脫口秀喜劇演員莎拉席佛曼與另兩名作者向Meta Platforms和OpenAI 提出侵害著作權訴訟，指控這兩家公司在未經同意下使用他們的著作內容訓練人工智慧 （AI）語言模型。

路透報導，莎拉席佛曼（Sarah Silverman）、凱德雷（Richard Kadrey）與高登（Christopher Golden）7日在舊金山聯邦法院提出集體訴訟，指控臉書（Facebook）母公司Meta與ChatGPT 開發商OpenAI使用受版權保護的素材訓練聊天機器人。

「財經內幕」（Business Insider）雜誌報導，莎拉席佛曼等原告聲稱，OpenAI從他們受版權保護的作品與多種其他有版權的素材「享受豐厚的商業利益與獲利」。

Meta與獲微軟公司（Microsoft Corp）資助的民營公司OpenAI今天並未立即回應置評請求。

訴訟提及的作品是莎拉席佛曼的著作「尿床者」（The Bedwetter，暫譯），這是一本關於女演員與喜劇演員的回憶錄，莎拉席佛曼擁有這本書的註冊版權。

另一名原告是作家高登，他受版權保護的書籍包括超自然驚悚小說「亞拉拉特山」（Ararat，暫譯），而第3名原告凱德雷的受版權保護作品包括黑暗都市奇幻小說「瘦長睡魔」（Sandman Slim，暫譯）。

這些訴訟凸顯聊天機器人開發商為了打造能對使用者問題提出真實反應的應用程式，在使用受版權保護的素材時所面臨的法律風險。

莎拉席佛曼、凱德雷與高登都指控Meta與OpenAI未經授權地使用他們的著作，研發他們所謂的大型語言模型，開發商稱這是能藉由複製人類對話將日常事務自動化的強大工具。

在針對Meta的訴訟中，原告聲稱關於Meta人工智慧業務的外洩資訊顯示，他們的著作在未經批准下被用來訓練語言模型。

他們在針對OpenAI的訴訟中聲稱，ChatGPT生成的原告著作摘要顯示，研發人員使用他們受版權保護的內容來訓練聊天機器人。

訴狀提到，「摘要提到一些錯誤的細節」，但仍顯示CharGPT「在訓練資料庫中吸取特定作品中的知識」。

原告提起這些訴訟，是要代表據稱作品版權遭侵犯的全國著作權人尋求賠償，索賠金額不明。

日前，兩位知名小說作家崔布雷（Paul Tremblay）和阿瓦德（Mona Awad）也對OpenAI提告，聲稱他們受版權保護的書籍在未經他們同意下，被用來訓練OpenAI的AI聊天機器人ChatGPT。

田納西州范德比大學（Vanderbilt University）法律系教授賈維斯（Daniel Gervais）先前向財經內幕表示，他預期未來會有更多涉及版權法與生成式AI（generative AI）的訴訟。