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川普前顧問積欠律師事務所48萬餘費用 法官勒令償還

記者顏伶如／即時報導
前任川普白宮顧問巴農(Stephen Bannon)。(Getty Images)
前任川普白宮顧問巴農(Stephen Bannon)。(Getty Images)

紐約知名律師事務所大衛奧夫-哈徹爾和希特羅恩(Davidoff Hutcher & Citro)代表前任川普白宮顧問巴農(Stephen Bannon)處理多起官司卻收不到律師費，以違約罪名將巴農告上法院。紐約州高等法院法官布魯斯(Arlene Bluth)裁定，巴農必須償還48萬餘元積欠律師費。

巴農委任大衛奧夫-哈徹爾和希特羅恩律師事務所在2020年11月至2022年11月之間處理的官司，包括巴農拒絕配合國會暴動調查委員會傳票以及巴農涉嫌利用「我們來築牆」(We Build the Wall)活動進行募款詐騙，圖利約1500萬元。

由於收不到律師費，大衛奧夫-哈徹爾和希特羅恩律師事務所今年2月將巴農告上法院。律師事務所向法院指出，總計律師費為85萬元，但巴農只付了37萬5000多元。

巴農辯稱，2022年1月已經告知律師事務所解除委任，而且律師團隊做的某些事情與訴訟並無關聯。巴農同時指出，其中一名辯護律師卡斯特洛(Robert Costello)可能在國會傳票調查中成為證人，因此拒絕付律師費。

布魯斯7日裁定，巴農必須償還48萬餘元的積欠律師費以及大衛奧夫-哈徹爾和希特羅恩律師事務所的提告費用，辯護律師可能成為調查案件證人的說詞，並不足以成為不付錢的理由。

2022年7月，巴農由於拒絕配合國會傳票而遭藐視國會罪名定罪，2022年11月被判處有期徒刑4個月。巴農已於今年5月提出上訴。

傳票 白宮 紐約州

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