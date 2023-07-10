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人口湧入 推升房價…佛州成美國通膨熱點

記者顏伶如／即時報導
許多人希望能在佛州買間房享受生活。(Getty Images)
許多人希望能在佛州買間房享受生活。(Getty Images)

有線電視新聞網(CNN)10日報導，美國通膨熱點就在佛羅里達州，問題則出現高房價；居民約250萬人的邁阿密-勞岱爾堡(Fort Lauderdale)-西棕櫚灘(West Palm Beach)區域，通貨膨脹率在全美各大都會區裡居冠，截至今年4月為止的12個月裡，通膨率平均維持在9%。

報導指出，坦帕(Tampa)-聖彼得斯堡(St. Petersburg)-清水市(Clearwater)區域通膨率7.3%，在全美都會區裡位居第三高。

人口成長是刺激佛州通膨走高的因素，房價反映尤其明顯。經濟學者指出，這股趨勢在疫情期間迅速發酵，遠距上班的工作形態讓某些美國民眾獲得搬家到別州的自由。

佛羅里達大學(University of Florida)經濟學者阿曼達‧法林(Amanda Phalin)分析，如今許多民眾仍然持續搬到佛州，因為佛州經濟表現強勁，佛州州政府也不收個人所得稅。

她說，邁阿密等地出現的狀況是，房地產市場湧入非佛州居民、非美國公民投資者爭相買房，「通常都是滿有錢的人，想在這裡有個好房子住」。

人口普查局(US. Census Bureau)統計數據顯示，從2021年7月至2022年7月之間，受到美國國內人口遷徙影響，佛州人口成長幅度超越全美其他州，這是1957年以來佛州第一次出現人口成長幅度在各州當中排名第一。

外來人口大增導致當地經濟各個層面需求量同時增加，從交通運輸、服務業、房地產市場都包括內，通膨也跟著水漲船高。

法林指出，利率調升、待售房屋數量有限、房屋保險費用越來越貴等因素，讓邁阿密等城市房價一路走高。她說，佛州租屋市場空間變小，因為許多民眾把房子放上Airbnb招租，某些社區的屋主協會( homeowner associations)則禁止居民出租房屋。

CNN報導指出，同樣在人口成長的帶動之下，喬治亞州亞特蘭大-沙泉市(Sandy Springs)-洛斯威爾(Roswell)都會區曾經是美國通膨熱點，但在過去一年裡人口增加趨勢減緩，房地產市場供需逐漸取得平衡，截至今年4月的12個月裡，亞特蘭大都會區通膨率平均維持在5.8%，2022年8月尖峰時期則有11.7%。

佛州 房地產 房價

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