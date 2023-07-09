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中國民主派挺蔡英文 遭北京海外布建警察站暴打

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中國民主派挺蔡英文 遭北京海外布建警察站暴打

中央社台北8日電
蔡英文2019年過境紐約，在下榻飯店外，支持與反對雙方發生肢體衝突。(記者顏嘉瑩/攝影)
蔡英文2019年過境紐約，在下榻飯店外，支持與反對雙方發生肢體衝突。(記者顏嘉瑩/攝影)

美國自由亞洲電台（RFA）7日報導，中國紐約僑社長樂公會化身受北京指使的海外警察站，種種迫害異己和觸犯美國司法的劣行，因檢警偵辦和法院審訊而曝光，其中包括旅居海外的中國民主派，力挺台總統蔡英文過境紐約也被痛毆。

44歲的林海回憶2019年在曼哈頓遭受暴力攻擊並指控，這些暴徒來自長樂公會等親共團體。

影片來源：YouTube 自由亞洲電台

離鄉背井來到紐約落腳前，林海曾是中國國企的員工，因他帶頭參與家鄉的環保抗爭，開始被國保跟蹤、騷擾，2019年初，他攜家帶眷逃到美國。

報導指出，那是林海移民美國後的首個盛夏，他興致高昂換上皮鞋、西褲，加入歡迎台灣總統蔡英文過境紐約的行列，當林海穿越曼哈頓公園大道擠向迎接隊伍的第一排，他被映入眼簾的「紅海」嚇壞了。

他說：「到處都是中國的五星紅旗，擴音器撥放著中共的愛國歌曲，他們喊『祖國萬歲』、『打倒蔡英文』…；我們不甘示弱呀！舉著小旗子喊著『民主萬歲』和『打倒共產黨』！」

林海表示，突然他們穿過馬路湧向支持蔡英文的這邊，分明是有目標、有預謀的攻擊，而這一幕幕也使得他想起在中國的場景。

據RFA上傳至YouTube的影音，當時戴紅帽的施暴男手持約兩公尺長中國國旗杆，猛然襲向林海腦門，事後林海等共5個民主派人士被打傷送醫，雖向警方報案，卻因場面混亂難確定襲擊者身分，最後沒有人被起訴。

他摸著額頭上的傷疤表示，當獲悉長樂公會的中國僑領盧建旺與陳金平近期被逮捕，「我心理還是比較安慰一些，那晚也睡得比較好了…正義將得到伸張」。

時隔4年，蔡英文4月再度過境紐約，這回林海卻沒有現身在歡迎人群中，他告訴RFA：「但我一定提醒要上街的人注意安全…也許穿上跑步鞋吧。」

報導說，多位受訪者指出，在長樂公會成立中國警察站以前，這個僑社的若干成員即已不時恐嚇倡議民主或宗教自由的團體。

而盧建旺也向承辦幹員坦承，2015年中共領導人習近平訪美，他曾與其他僑領各號招15人到美國首府華盛頓，干擾法輪功信徒嗆習，並說中國領事館還酬謝他們每人現金60美元。

數個熟知紐約中國僑團運作的移民透露，這些僑領願意看似無償幫助中共政府，不過就是源自於渴望光宗耀祖、衣錦還鄉的價值觀。

與此同時，中國使領館常以各種不同方式獎勵忠誠海外僑領，包括邀請他們到中國看閱兵、參加政協會議和海外華人大會等，這群僑領有機會在天安門前的紅毯，甚至進入人民大會堂與中國最高領導人合影。

在中國，這些合影還有取得與中國官員的聯繫，可助僑領帶來個人及商業的利益，包括加速親朋好友的證件辦理、解決法律糾紛，甚至與聞地方投資等。

雖然美國執法部門這回大規模偵辦中國海外警察站如長樂公會等，這些紅色僑領勢必有所收斂，但華府智庫常識協會（Common Sense Society）高級研究員Cheryl Yu說，如此中共的海外干涉將更加謹慎，但不會減少。

她還說：「中共不會因為美國的起訴而改變其政治意識形態。它或許能換個包裝，但本質是不變的。」

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

蔡英文 中共 警察

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