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訂餐實測 3大外賣平台如何多收逾20%「隱藏費用」？

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訂餐實測 3大外賣平台如何多收逾20%「隱藏費用」？

記者胡玉立／即時報導
美國三大送餐巨頭在收費時包含了很多隱藏費用，消費者往往不清楚收費明細。(Getty Images)
美國三大送餐巨頭在收費時包含了很多隱藏費用，消費者往往不清楚收費明細。(Getty Images)

紐約市送餐司機最低工資12日起將從平均時薪7.09元調高到17.96元；DoorDash、Uber Eats和Grubhub三大送餐平台6日為此控告紐約市，指這將迫使他們對消費者調高收費以抵消成本。每日郵報8日實際下單操作比較三大送餐巨頭收費，指他們都向顧客收取約合24%訂單成本的「隱藏費用」，若再加上20%小費，訂單價格幾乎翻倍；但消費者對這些附加費用和稅費的具體用途，往往一無所知。

每日郵報(DailyMail.com)指出，送餐應用程序費用過高，是美國「垃圾費」(junk fees)經濟的一大範例，消費者很難確切知道自己最終為某項服務付了多少錢。聯邦政府2月承諾打擊隱藏費用，白宮估計隱藏費用每年讓民眾損失約650億元。

每日郵報利用DoorDash、Uber Eats和Grubhub三家送餐平台應用程序下單，同樣訂購紐約市Joe & The Juice店家價格合計49.70元餐飲，並同樣支付送餐司機20%小費，前後比較消費者最後付了多少錢。

DoorDash、Uber Eats 多收24%

結果發現，DoorDash總收費73.88元，公司收取11.87元費用和稅，是訂餐原始成本49.70元的24%，其中7.46元是15%服務費，內含3元「幫助營運DoorDash費」，稅費4.41元；連同20%小費，消費者最後付出價格比原始訂單成本增加49%。

Uber Eats收費不相上下，總計74元。Uber Eats加收24%合計11.48元的「稅費和其他費用」，加上20%小費，最後收費比原始訂單成本增加49%。

Grubhub多收20%

Grubhub總收費71.59元，收取9.96元約20%額外費用，分別是2.49元送貨費、4.86元稅費和2.61元幫助支付運營成本的「服務費」；最後收費比原始訂單成本增加44%。

儘管這些不夠透明的費用讓客戶沮喪，但這些公司均聲稱他們已明列費用。以2020年收購了競爭對手Caviar的送餐平台DoorDash為例，該公司發言人表示：「DoorDash收費遵循公平透明原則。結帳時沒有任何隱藏費用、垃圾費或意外費用。結帳前會看到即將支付費用。」

這些送餐平台表示，未來幾個月，紐約市的客戶費用可能上漲；若美國其他城市也效仿紐約市調漲送餐司機最低工資，客戶費用可能也會上漲。

美國三大送餐巨頭在收費時包含了很多隱藏費用，消費者往往不清楚收費明細。(美聯社)
美國三大送餐巨頭在收費時包含了很多隱藏費用，消費者往往不清楚收費明細。(美聯社)
美國三大送餐巨頭在收費時包含了很多隱藏費用，消費者往往不清楚收費明細。(Gett...
美國三大送餐巨頭在收費時包含了很多隱藏費用，消費者往往不清楚收費明細。(Getty Images)

紐約市 白宮 聯邦政府

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