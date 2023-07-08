加州空軍基地爆竊探危機？神祕集團砸10億買附近20筆土地

駐紮在加州特拉維斯空軍基地的運輸和空中加油機群。(特拉維斯空軍基地官網)

華爾街日報報導，一家神秘投資 集團—弗蘭納里聯合公司(Flannery Associates)過去五年耗資近10億元，購買加州 特拉維斯空軍基地(Travis Air Force Base)附近至少20筆土地，已是加州蘇拉諾郡(Solano County)最大地主。該項大規模土地收購案引起聯邦及地方官員警惕，對此調查逾八個月，仍不確定該公司背後金主及購地意圖。

面對外界擔心弗蘭納里投資集團背後可能有外國利益涉入，弗蘭納里代表律師表示，該公司由美國公民控制，97%資金來自美國投資者，其餘3%來自英國和愛爾蘭投資者；「有關購地是因靠近特拉維斯空軍基地的猜測，毫無根據」。

弗蘭納里曾告訴蘇拉諾郡，該公司「由家族擁有，欲將資產從股票轉向包括西部農業用地在內的實體資產」。

知情人士透露，空軍外國投資風險審查辦公室正在調查弗蘭納里所購的大約5萬2000英畝土地，其中包括特拉維斯空軍基地周圍土地；調查約八個月，仍未能確定誰在金援該公司。

眾院軍事委員會戰備小組首席議員、民主黨籍眾議員 加拉曼帝(John Garamendi)表示，「我們不知道弗蘭納里是誰，他們的大規模採購對當地任何人來說都沒有意義；他們有目的地購買特拉維斯附近土地這件事引發了重大問題。」

加拉曼帝和同黨眾議員湯普森(Mike Thompson)的選區涵蓋弗蘭納里所購地區，兩人要求美國外國投資委員會(CFIUS)加以調查；該委員會可建議總統基於安全考量阻止或取消海外投資人收購美國資產。

農業部紀錄顯示，弗蘭納里所購土地幾乎都位於蘇拉諾郡非法人註冊地區，大部分為農業用途。蘇拉諾郡主管馬什伯恩(Mitch Mashburn)表示，「他們購買的大部分土地都是旱田，我看不出可以從哪裡盈利。」

特拉維斯空軍基地隸屬於空軍空中機動司令部(Air Mobility Command)，是美軍向亞太和印度地區投送戰略運輸的門戶。