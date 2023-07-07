顧客點20元披薩付5元小費 外賣郎嫌少罵髒話被炒

DoorDash外賣郎抱怨小費給太少當面對顧客罵髒話。(截取自TikTok)

短影音平台TikTok 近日有一則監控視頻瘋傳，畫面中一名外賣郎送披薩到顧客門口，遞給女屋主之後當面諷刺給的5元小費太少，最後還罵出「F**k you」。據悉，這名外賣郎已被解雇。

家住德州 的女子Lacey Purcival近日在DoorDash平台上點了一個披薩，一位叫Corey的外賣郎接單並送到家門口。根據女屋主門前的監控錄像顯示，該外賣郎從保溫袋中取出披薩遞給屋主，在屋主接過披薩並說了謝謝後，接著諷刺評論說，「不客氣，我想說的是，你房子這麼好，但才給5塊小費。」之後轉身走掉。

屋主聽到顯然有點吃驚，苦笑一聲之後再補了一句「不客氣」。沒想到這時，外賣郎邊走邊最後加上了一句髒話「F**k you」。

屋主在視頻上還透露，這個披薩只要20元，外賣郎是想要自己給多少小費才合適？「他是想要我付50%小費嗎？」

視頻發出之後快速瘋傳，截至7日中午播放量已達到2600萬。這個因為小費而引發的小片段也被多個媒體報導。據英國每日郵報，DoorDash透露，目前這位外賣郎已被解雇，「我們已經從平台上移除這位外賣郎，並且聯繫了顧客。有禮貌地索要小費是可以接受的，但是騷擾人完全不合適。」