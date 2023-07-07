德桑提斯推文聲稱馳援 10小時前愛州即通知不需他幫忙

共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)7日報導，根據政府公開紀錄，共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)6月5日在推特發文，聲稱佛州 正派遣救難人員前往愛阿華州 達芬波特(Davenport)協助公寓坍塌救災，但其實救災任務在發布推文之前的10小時已經取消。

位於達芬波特的一棟六層樓公寓5月28日傍晚發生坍塌，累計造成三人死亡，數十名住戶無家可歸。

6月5日晚間8時6分，德桑提斯在推特發文指出，收到愛州請求支援後，已經命令派遣救難人員前往協助救災。他在推文末尾寫道：「我們很榮幸能協助愛阿華州民眾。」

共和黨2024年總統初選當中，初選最早登場的便是愛阿華州。

國家廣播公司報導，德桑提斯在推文裡沒有透露的是，早在推文發布之前10小時，愛州已經知會德桑提斯不再需要協助，佛州的馳援行動也已經取消。

共和黨籍愛州州長雷諾茲(Kim Reynolds)6月4日對佛州、威斯康辛州發出通知請求協助救災。報導指出，根據公開紀錄，佛州原本計畫派遣六名建築結構專家5日從佛州出發，並且出動專業救難器材。

6月5日上午，愛州通知佛州不再需要支援。邁阿密市府急難應變主管官員桑契斯(Erik Sanchez)5日上午透過電郵發函給十多名佛州急難處理官員，轉達救災任務已經取消的消息。

國家廣播公司援引資訊公開法取得桑契斯電郵，發信時間為上午9時44分，到了下午1時4分，邁阿密-岱德郡(Miami-Dade County)救難隊長羅斯(Jeff Rouse)也發出電郵指出，愛州史考特郡(Scott County)已經收回支援請求。

報導指出，目前在多項初選民調中都落後前總統川普的德桑提斯，競選團隊把希望都集中在愛阿華州，期盼在愛州一舉獲勝，讓德桑提斯選情逆轉勝。

電視新聞主播出身的德桑提斯妻子凱西‧德桑提斯(Casey DeSantis)6日晚間在雷諾茲陪同下，在愛州強斯頓(Johnston)舉行「媽媽挺德桑提斯」(Mamas for DeSantis)造勢活動。