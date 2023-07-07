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新聞周刊：美國民眾平均壽命長短，藍州紅州有差別

記者顏伶如／即時報導
全美民眾壽命長短有著明顯差別，平均壽命最長的是亞裔女性的85.6歲，平均壽命最短則是非洲裔男性的66.7歲。(Pexels)
全美民眾壽命長短有著明顯差別，平均壽命最長的是亞裔女性的85.6歲，平均壽命最短則是非洲裔男性的66.7歲。(Pexels)

新聞周刊(Newsweek)根據獨立研究組織「世界人口綜述」(World Population Review)公布數據進行分析後發現，投票傾向分別支持民主黨、共和黨的全美各州，前者州民的平均壽命(life expectancy)比後者大約多出兩年。新聞周刊報導，若以族裔與性別區分，全美民眾壽命長短有著明顯差別，平均壽命最長的是亞裔女性的85.6歲，平均壽命最短則是非洲裔男性的66.7歲。

新聞周刊7日報導，前總統川普在2020年大選勝出的幾州，州民的2023年平均壽命為75.5歲，但拜登總統獲勝的幾州，州民2023年平均壽命為77.7歲。

從2020年到2021年間，美國民眾不分健康狀況、政治傾向，平均壽命全面降低。由於疫情因素，其他已開發國家民眾平均壽命在2020年同樣下降，但疫情發生一年之後，平均壽命漸漸恢復原本水準。

報導指出，美國民眾2023年平均壽命為76.6歲，但各州之間差異頗大：夏威夷州居民平均壽命80.7歲，密西西比州居民平均壽命71.9歲。

統計顯示，在居民平均壽命最長的排行榜前十名，只有猶他州在2020年大選是川普勝出：夏威夷州、華盛頓州、明尼蘇達州、加州、麻州、新罕布夏州、俄勒岡州、佛蒙特州、猶他州、康乃狄克州。

報導指出，居民平均壽命最短排行榜最後十名裡，只有新墨西哥州在2020年大選支持拜登。另外九州為密西西比州、西維吉尼亞州、路易西安納州、阿拉巴馬州、肯塔基州、田納西州、阿肯色州、奧克拉荷馬州、南卡羅來納州。

夏威夷州 奧克拉荷馬州 西維吉尼亞州

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