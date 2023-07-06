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Tiktok要求法官發布禁制令 力阻蒙大拿州封殺行動

中央社華盛頓5日綜合外電報導
中國北京字節跳動旗下短影音應用程式TikTok今天要求美國法官發布禁制令，以阻止蒙大拿州自明年1月1日起禁用該軟體。美聯社
中國北京字節跳動旗下短影音應用程式TikTok今天要求美國法官發布禁制令，以阻止蒙大拿州自明年1月1日起禁用該軟體。美聯社

中國北京字節跳動旗下短影音應用程式TikTok今天要求美國法官發布禁制令，以阻止蒙大拿州自明年1月1日起禁用該軟體。

路透報導，TikTok今天以多種理由請求美國聯邦地區法官莫洛伊（Donald W. Molloy）發布暫時禁制令，稱其違反憲法第一修正案所保障、該公司與用戶的言論自由權，目的是阻止美國首個此類封殺令。

蒙大拿州共和黨籍州長強佛特（Greg Gianforte）5月17日簽署在州內封殺TikTok的法案。強佛特指出，新法將進一步推動「我們保護蒙大拿州民眾免受中國共產黨監視的共同優先要務」。

TikTok全球業務解決方案總裁錢德利（Blake Chandlee）在向法院提交的文件中指出，蒙大拿州禁令「將對業務和品牌造成重大且不可逆轉的損害」，並將損及「與全國和世界各地廣告商和業務合作夥伴的關係」。

TikTok辯稱，這項禁令自始就牴觸聯邦法律，因為它侵犯聯邦專責領域，同時也違反美國憲法商業條款，該條款限制各州立法權，以避免為跨州和外國企業造成不當負擔。

目前美國共有超過1.5億名TikTok用戶。由於擔心中國政府可能影響該應用程式，愈來愈多議員呼籲全國禁用TikTok。

TikTok在訴訟過程中堅稱，它「過去沒有、未來也不會與中國政府分享美國用戶資料，並已採取實質措施，保障用戶隱私安全。」

錢德利表示，一旦禁令生效，「預計更多廣告商和商業合作夥伴將結束與TikTok Inc（從美國廣告商獲得收入的企業實體，其中包括蒙大拿州廣告商）的合作。」

蒙大拿州可對TikTok的每次違規行為處以1萬美元罰款，不過該法律不會處罰TikTok的個人用戶。

TikTok估計蒙大拿州有38萬人使用其影音分享服務，占該州110萬人口的1/3以上。

TikTok也在訴訟中點名蒙大拿州檢察總長克努森（Austin Knudsen），他將負責執行這項法令。克努森的辦公室今天並未立即回應置評請求。

TikTok 蒙大拿州 北京

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