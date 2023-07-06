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德州少年離奇失蹤案羅生門 親人：他被媽媽下藥當性奴

世界新聞網／即時報導
魯迪‧法利亞斯在2015年3月6日被通報走失。（失蹤人口尋找中心）
魯迪‧法利亞斯在2015年3月6日被通報走失。（失蹤人口尋找中心）

休士頓一名少年離奇「失蹤」八年，案件出現重大轉折，警方6日表示，少年其實在隔天就返家，這八年來並沒有失蹤；少年的兩名姑媽等人還召開記者會表示，少年長期被自己的母親囚禁、下藥並性虐待。

2015年3月6日，17歲的魯迪‧法利亞斯（Rudy Farias）被家人通報失蹤，八年來杳無音訊；直到日前，有人報警在休士頓一間教堂前看到一名男子負傷倒臥在地，警方發現此人就是八年前失蹤的魯迪。

不過，在警方上門通知找到魯迪後，有鄰居表示看到魯迪一直待在家裡，不解他為何會變成失蹤人口；在警方詢問魯迪的母親珍妮·桑塔納（Janie Santana）之後，有鄰居目擊桑塔納趁夜離家。

➤➤➤少年失蹤8年尋獲 鄰居：他一直都在

該地社區運動人士Quanell X昨日出面指控魯迪的母親，他說，魯迪告訴他，這些年來自己一直被母親囚禁、下藥，並要他「扮演爸爸」，當她的丈夫；Quanell X表示，魯迪上周偷了母親的車逃跑，之所以負傷倒在教堂外，是因為魯迪不慎撞車。

Quanell X還說，雖然魯迪告訴他這些駭人的經歷，但魯迪也說不希望害媽媽惹上麻煩，他不要媽媽進監牢。

桑塔納的丈夫在魯迪被通報失蹤的前一年自殺身亡，他生前是一名休士頓警員。

魯迪的兩名姑媽及阿姨們6日召開記者會力挺Quanell X，指控魯迪母親說謊並性虐待兒子；魯迪的阿姨說，雖然她沒有證據，但魯迪的母親認識當地許多警員，她相信這是她能夠長期瞞天過海的原因。

2016年協尋魯迪‧法利亞斯的海報。（美聯社）
2016年協尋魯迪‧法利亞斯的海報。（美聯社）

她們還說，警方昨日在偵詢桑塔納後，一度為桑塔納戴上手銬，但在地區檢察官拒絕起訴桑塔納後，警方讓她和魯迪一起離開。她們質疑，桑塔納明顯對警方說謊，涉嫌綁架自己兒子：「你們怎麼能放這樣的人走掉？」

另一方面，警方在6日也召開記者會，表示目前沒有跡象顯示魯迪遭母親性虐待，警長芬納（Troy Finner）說：「魯迪現在很安全，他選擇跟母親在一起。」

但魯迪的親戚們駁斥警方的說法，他們說，魯迪現在待在一個朋友家，這些親戚都對Quanell X表示支持。

影片來源：YouTube KHOW 11

休士頓 檢察官

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