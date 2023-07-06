我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最營養的魚 你可能不常吃

華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露

兩作家告OpenAI侵權 稱用自己作品訓練ChatGPT

中央社華盛頓5日綜合外電報導
兩位小說提告OpenAI，稱他們受版權保護的書籍在未經同意下被用來訓練ChatGPT。美聯社
兩位小說提告OpenAI，稱他們受版權保護的書籍在未經同意下被用來訓練ChatGPT。美聯社

兩位知名小說作家上周對OpenAI提告，聲稱他們受版權保護的書籍在未經他們同意下，被用來訓練OpenAI的人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT

財經媒體CNBC報導，根據訴狀，崔布雷（Paul Tremblay）和阿瓦德（Mona Awad）表示，ChatGPT對他們的作品生成「非常準確的摘要」。他們聲稱，只有ChatGPT使用他們的作品進行訓練，「才有可能」生成這些摘要，但這違反了版權法。

崔布雷的作品有「世界盡頭的小屋」（The Cabin at the End of the World，暫譯），阿瓦德則著有「兔子」（Bunny，暫譯）和「看一個胖女孩的13種方式」（13 Ways of Looking at a Fat Girl，暫譯）。

OpenAI沒有立即回應CNBC的置評請求。崔布雷和阿瓦德的律師也沒有立即回應。

ChatGPT能夠根據書面提示自動生成文本，比矽谷科技企業過去的聊天機器人更加先進且具創造力。ChatGPT研發公司為OpenAI，由阿特曼（Sam Altman）領導，獲得微軟等企業資助。

ChatGPT接受大量文本資料的訓練。OpenAI沒有透露訓練ChatGPT確切使用哪些資料，但表示通常會抓取網路資料，包括使用檔案圖書和維基百科。

原告向舊金山聯邦法院提起訴訟，指控OpenAI訓練資料中，有「許多」是依據受版權保護的材料，其中包括崔布雷和阿瓦德的書籍。但要證明ChatGPT如何以及在何處收集這些資料，以及作者是否因此蒙受經濟損失，可能是個挑戰。

訴狀引用ChatGPT生成的摘要，並指出聊天機器人出現一些錯誤。然而，崔布雷和阿瓦德表示，其餘摘要都是準確的，這意味著「ChatGPT保留訓練資料集中特定作品的知識」。

ChatGPT AI 矽谷

上一則

費城槍殺5人 40歲嫌犯過堂稱「替天行道」

下一則

德州少年離奇失蹤案羅生門 親人：他被媽媽下藥當性奴

延伸閱讀

AI聊天機器人熱度降溫？ChatGPT網站流量6月首見下滑

AI聊天機器人熱度降溫？ChatGPT網站流量6月首見下滑
部分移民團體失望：高院裁定剝奪少數族裔受教權

部分移民團體失望：高院裁定剝奪少數族裔受教權
台積電美國廠徵才困境「怪低薪」OpenAI年薪中位數高達92.5萬元

台積電美國廠徵才困境「怪低薪」OpenAI年薪中位數高達92.5萬元
運用成果太驚艷…AI浪潮再發燒 科技圈憂心：不該由幾家公司獨霸

運用成果太驚艷…AI浪潮再發燒 科技圈憂心：不該由幾家公司獨霸

熱門新聞

運動休閒品牌Lululemon喬治亞州桃樹角分店遭搶，兩名歹徒抓了商品轉身逃跑，追出店外的店員卻被開除引發爭議。(視頻截圖)

2店員力抗劫匪反被炒魷魚 Lululemon曝開除原因

2023-06-30 13:38
(取自推特）

巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊

2023-07-02 10:25
卡車司機的「錢景」已不如疫情時期。(Pexels)

疫情消退卡車司機不再吃香 月薪兩萬縮水剩三千

2023-07-03 11:04
海洋之門探險公司旅遊潛水器「泰坦號」6月18日載著執行長羅許（左）在內的5人前往鐵達尼號海底殘骸時發生內爆，許多令人瞠目結舌的內幕隨後陸續浮出檯面。資料照片。（美聯社）

泰坦號罹難執行長「曾找財務總監當駕駛」 她被嚇到速換工作走人

2023-07-05 08:07
是拉差辣椒醬嚴重缺貨，網路賣家趁機哄抬價格。(美聯社)

是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價

2023-06-29 09:26
蚜蟲資料照片。近期美國紐約街頭傳有蚜蟲成群，造成民眾困擾。（美聯社）

霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔

2023-07-01 07:45

超人氣

更多 >
李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針

李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針
李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」

李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」
布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露

布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露
前紐約市長白思豪將與妻分開 但不離婚…續同居 各自約會

前紐約市長白思豪將與妻分開 但不離婚…續同居 各自約會
李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意

李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意