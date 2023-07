兩作家告OpenAI侵權 稱用自己作品訓練ChatGPT

兩位小說提告OpenAI,稱他們受版權保護的書籍在未經同意下被用來訓練ChatGPT。美聯社

兩位知名小說作家上周對OpenAI 提告,聲稱他們受版權保護的書籍在未經他們同意下,被用來訓練OpenAI的人工智慧(AI)聊天機器人ChatGPT 。

財經媒體CNBC報導,根據訴狀,崔布雷(Paul Tremblay)和阿瓦德(Mona Awad)表示,ChatGPT對他們的作品生成「非常準確的摘要」。他們聲稱,只有ChatGPT使用他們的作品進行訓練,「才有可能」生成這些摘要,但這違反了版權法。

崔布雷的作品有「世界盡頭的小屋」(The Cabin at the End of the World,暫譯),阿瓦德則著有「兔子」(Bunny,暫譯)和「看一個胖女孩的13種方式」(13 Ways of Looking at a Fat Girl,暫譯)。

OpenAI沒有立即回應CNBC的置評請求。崔布雷和阿瓦德的律師也沒有立即回應。

ChatGPT能夠根據書面提示自動生成文本,比矽谷 科技企業過去的聊天機器人更加先進且具創造力。ChatGPT研發公司為OpenAI,由阿特曼(Sam Altman)領導,獲得微軟等企業資助。

ChatGPT接受大量文本資料的訓練。OpenAI沒有透露訓練ChatGPT確切使用哪些資料,但表示通常會抓取網路資料,包括使用檔案圖書和維基百科。

原告向舊金山聯邦法院提起訴訟,指控OpenAI訓練資料中,有「許多」是依據受版權保護的材料,其中包括崔布雷和阿瓦德的書籍。但要證明ChatGPT如何以及在何處收集這些資料,以及作者是否因此蒙受經濟損失,可能是個挑戰。

訴狀引用ChatGPT生成的摘要,並指出聊天機器人出現一些錯誤。然而,崔布雷和阿瓦德表示,其餘摘要都是準確的,這意味著「ChatGPT保留訓練資料集中特定作品的知識」。