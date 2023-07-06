主導推翻大選結果訴訟恐遭懲處 挺川律師伍德放棄執照

知名挺川律師伍德(Lin Wood)2020年大選過後發動推翻選舉結果的多起訴訟，美聯社指他為避免可能遭到撤銷律師資格的下場，本周宣布主動放棄律師執照，不再執業。(美聯社)

知名挺川律師伍德(Lin Wood)2020年大選過後發動推翻選舉結果的多起訴訟，並且配合前總統川普 陣營散布選舉陰謀論，後來在多州面臨懲處；美聯社報導，伍德為避免可能遭到撤銷律師資格的下場，本周宣布主動放棄律師執照，不再執業。

身為川普律師團成員之一的伍德，2020年大選期間多次在造勢場合為川普助選。

伍德4日在喬治亞州 家鄉申請撤銷(retire)律師執照，理由則是「面臨著幾項懲處程序」。

伍德在Telegram貼出申請放棄律師執照的信函，在發文中寫道「已被禁止在喬州 、任何其他州與轄區執業，也不得重新申請執照」。

伍德1997年取得喬州律師執照，喬治亞州律師協會(State Bar of Georgia)網站5日登錄顯示伍德已退休，個人資料裡並沒有遭到懲處的違規紀錄。

美聯社報導，喬治亞州律師協會發言人證實，原本有兩件與伍德有關的投訴案，如今已被撤銷。

根據法院紀錄，喬州法務長辦公室(Office of General Counsel)指出，伍德無法繼續擔任律師，懲處行動的目的實際上已經達成，社會大眾得以受到保護，司法制度公平公正及司法專業也都受到保護。

美聯社報導，伍德在2020年大選過後發動多起推翻選舉結果的訴訟，曾獲川普稱讚「做得好」，但有些時候川普選舉團隊卻與伍德保持距離。數十件在全美各地幫忙川普推翻大選結果的訴訟，後來都被法院一一打回票。

2022年，伍德對喬州律師協會提告，指控喬州律師協會要求他接受精神鑑定是違反憲法保障人權，但訴訟被聯邦法院法官以「誣告」(bad faith)為由駁回。

今年稍早，喬州官員曾召開懲罰討論會，考慮是否撤銷伍德的律師執照。

今年5月，密西根州監督團體「律師申訴委員會」(Attorney Grievance Commission)以行為不當為由，向「密西根州律師紀律委員會」(Michigan Attorney Discipline Board)對伍德及另外八名川普律師提出檢舉，因為2020年大選過後伍德等人在密州提出推翻大選結果訴訟。