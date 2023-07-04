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最高法院今秋審案看點：家暴犯持槍權、聯邦政府權限

記者顏伶如／即時報導
今秋展開的新議期，最高法院將重返文化戰爭(culture wars)戰場，處理家暴犯持槍權爭議以及保守派人士嘗試多年、挑戰聯邦官僚權限的訴訟。(Getty Images)
今秋展開的新議期，最高法院將重返文化戰爭(culture wars)戰場，處理家暴犯持槍權爭議以及保守派人士嘗試多年、挑戰聯邦官僚權限的訴訟。(Getty Images)

最高法院趕在本議期結束前，針對大學平權招生措施、拜登學貸豁免政策、商家以宗教理由拒為同婚客戶服務等重大案件做出裁決。彭博新聞報導，今秋展開的新議期，最高法院將重返文化戰爭(culture wars)戰場，處理家暴犯持槍權爭議以及保守派人士嘗試多年、挑戰聯邦官僚權限的訴訟。

根據最高法院1984年「雪佛龍美國公司訴自然資源保護委員會案」(Chevron U.S.A. Inc. v. Natural Resources Defense Council)判決設立的「雪佛龍原則」(Chevron doctrine)，法律條文若有語意模糊之處，聯邦政府部門有權自行解讀。保守派人士多年來設法推翻「雪佛龍原則」，理由是政府越權案例越來越多。

彭博新聞分析，倘若「雪佛龍原則」被保守派大法官居多數的最高法院推翻，聯邦政府法規與總統權限都將出現龐大的連帶影響，從氣候變遷、金融管制到企業權利等議題都受波及。

在「魯波布萊特企業訴雷蒙多案」(Loper Bright Enterprises v. Raimondo)當中，新澤西州漁業公司「魯波布萊特企業」要求最高法院推翻「雪佛龍原則」。

「魯波布萊特企業」主張，國家海洋漁業局(National Marine Fisheries Service)規定漁業公司必須承擔海上監督員費用，等於是在沒有國會授權的情況下，將成本轉嫁給辛苦工作的漁民。

在「美國訴拉希米案」(US v. Rahimi)當中，最高法院將裁定被法院發布家暴禁制令(domestic violence restraining order)的家暴犯是否有權持槍。

拉希米(Zackey Rahimi)涉嫌2020年、2021年在德州阿靈頓(Arlington)發生的五起槍擊案，拉希米也因毆打、威脅前任女友而被法院發布為期兩年的家暴禁制令。聯邦第五巡迴上訴法院裁定，如果不准遭法院發布家暴禁制令的家暴犯擁槍，將觸犯憲法保障的擁槍權，司法部則代表拜登政府向最高法院上訴。

家暴 拜登 聯邦政府

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