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疫情消退卡車司機不再吃香 月薪兩萬縮水剩三千

記者顏伶如／即時報導
卡車司機的「錢景」已不如疫情時期。(Pexels)
卡車司機的「錢景」已不如疫情時期。(Pexels)

國家廣播公司(NBC)3日報導，民眾居家避疫期間消費模式改變，加上供應鏈中斷問題等因素，使得卡車司機在勞動市場變得吃香，如今隨著疫情消退，卡車行負責人巴隆(Arnesha Barron)說，2022年3月時月收入為2萬，但2022年7月卻縮水到只賺3300元。

39歲的巴隆是育有三名青少年兒女的單親媽媽，疫情發生之前在貨運公司上班，駕駛半掛式卡車(semitruck)在全美各地送貨；2021年，她看到卡車貨運市場有利可圖而決定創業，貸款買了一輛要價17萬5000元的全新卡車，每個月淨收入有2萬元。

報導指出，巴隆與全美其他成千上萬卡車司機一樣，疫情帶來的就業榮景沒能持續，過去一年裡貨運量降低，如今連支應基本生活開銷都有困難。

「業主經營者獨立司機協會」(Owner-Operator Independent Drivers Association)會長史賓塞(Todd Spencer)說，只有一輛卡車、一名駕駛的一人卡車公司，從疫情發生初期至2022年底之間，增加大約50%；不少業者為了順利出貨，開出創新高的薪酬條件，吸引了許多勞工擔任卡車司機，社群媒體推波助瀾更將卡司司機塑造成能夠一夕致富的行業。

然而，過去一年裡，消費者紛紛減少支出，貨運需求量大致回歸到疫情發生前的狀況，卡車司機變得不再搶手，彼此之間還開始削價競爭。

史賓塞說：「基本上就是，好日子來了又走了。」他說，卡車司機人力市場正在重整，今年之內估計都維持相同狀況。

巴隆說，2022年3月的月收入為2萬，但到了7月卻因為油價高漲、需求降低，月收入縮水到只賺3300元。她說，房租每月2600元，卡車車貸每月1400元，入不敷出之下只得在2022年8月放棄卡車，不但4000元買車頭期款泡湯，還繳了7000元違約金。

疫情 貸款 就業

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